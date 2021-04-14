Спецпроекты

«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступает к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек).

До конца 2021 года в 1 198 российских поселках, селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям будут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны.

«Мы считаем важным не просто создать техническую возможность пользоваться услугами мобильной связи, но и решить сопутствующие вопросы. В деревне на 100 жителей, как правило, нет салона связи, но выдача сим-карты и заключение договора об оказании услуг возможны только при предъявлении паспорта. Во все населенные пункты, где запускаются базовые станции, будут выезжать специалисты для оформления договоров и выдачи сим-карт. При наличии сим-карты круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19. Расширение проекта устранения цифрового неравенства — это требование времени. Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населенного пункта у граждан нашей страны должны быть равные цифровые возможности. Появление мобильной связи и беспроводного интернета — очень важный и нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны оптической инфраструктурой. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных, как показали натурные испытания.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение и формирует задание для подрядчиков, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети. Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей.

Первая пилотная базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области. Благодаря ей мобильная связь появилась и в соседних населенных пунктах. В ходе публичного тестирования скорость мобильного интернета в деревне достигла 50 мегабит в секунду, которых хватает не только для доступа в интернет, но и для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины. В условиях городской застройки, где для прохождения радиоволн есть много помех, далеко не всегда доступны такие скорости мобильной передачи данных.

В соответствии с договором «Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. Первая точка доступа была открыта в феврале 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. По состоянию на 31 марта 2021 года проект УЦН 1.0 реализован более чем в 12,5 тыс. населенных пунктов (90% от плана). Первый этап планируется завершить в текущем году.

В России много территорий, где плотность населения составляет менее 1-2 человек на квадратный километр. Строительство инфраструктуры на малонаселенных территориях ни при каких условиях не будет окупаемым из-за малого числа потребителей и низкого платежеспособного спроса, поэтому коммерческие сети связи там никто не строит. Поэтому во всем мире для обеспечения доступности базовых сервисов для населения на удаленных и труднодоступных территориях используется механизм универсальных услуг связи. В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом «О связи», принятым в 2003 году. Универсальные услуги связи — это минимальный пакет услуг связи, который должен быть доступен максимально возможному количеству граждан страны.

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