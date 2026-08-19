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Yaber

Бренд Yaber был основан в 2018 году и выпускает  проекторы, отвечающие последним техническим требованиям

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2026 В России стартуют продажи вертикальных пылесосов бренда Yaber 1
15.02.2024 Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке 5

Публикаций - 2, упоминаний - 6

Yaber и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 265 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 640 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1210 1
Аксессуары 4288 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18359 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8526 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3366 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7558 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6185 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5595 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2437 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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