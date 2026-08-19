Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yaber
Бренд Yaber был основан в 2018 году и выпускает проекторы, отвечающие последним техническим требованиям
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.08.2026
|В России стартуют продажи вертикальных пылесосов бренда Yaber 1
|15.02.2024
|Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке 5
Публикаций - 2, упоминаний - 6
Yaber и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 265 1
|Samsung - Harman - JBL 243 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
|Google Android 15271 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166593 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.