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Индексная книга (каталог) CNews*
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Поздникин Николай

СОБЫТИЯ


19.08.2026 В России стартуют продажи вертикальных пылесосов бренда Yaber 1
10.02.2015 Softline обеспечила техподдержку корпоративного портала «МегаФона» на Урале 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поздникин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
МегаФон 10776 1
Softline - Софтлайн 3751 1
Yaber 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1319 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1926 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2634 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1179 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13740 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6417 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9533 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 776 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1282 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 156 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10759 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13268 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1210 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1217 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3589 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1294 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Тропец Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 1
Россия - УФО - Свердловская область 1959 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3345 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 838 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Россия - УФО - Тюменская область 1369 1
Россия - УФО - Челябинская область 1513 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1411 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1057 1
Россия - УФО - Курганская область 645 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 747 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 930 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6185 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5630 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3308 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5595 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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