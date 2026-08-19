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Поздникин Николай
СОБЫТИЯ
|19.08.2026
|В России стартуют продажи вертикальных пылесосов бренда Yaber 1
|10.02.2015
|Softline обеспечила техподдержку корпоративного портала «МегаФона» на Урале 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Поздникин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
|МегаФон 10776 1
|Softline - Софтлайн 3751 1
|Yaber 2 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1319 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1926 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1294 1
|Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.