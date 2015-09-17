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Xerox Ксерокс СПВД Ксерокс Система потокового ввода документов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2015 Как создать электронный архив документов 1
06.06.2013 В Госархиве Калининградской области создан электронный архив на базе программных комплексов Xerox 1
09.11.2012 Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Xerox и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 4
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 3
Kirtas Technologies 4 1
Samsung Electronics 11065 1
HP Inc. 5883 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Konica Minolta 423 1
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Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 1
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
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Visioneer Acuity 7 1
Nuance OmniPage 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Xerox DocuMate 22 1
Xerox - Ксерокс Архив - Ксерокс Электронные архивные фонды 1 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Образование в России 2893 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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