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StormWall Sensor Appliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.09.2026 StormWall представила локальное решение для защиты от DDoS-атак любой сложности 2
31.01.2022 Решение StormWall Sensor Appliance включено в реестр российского ПО 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

StormWall и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 156 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3857 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3253 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 343 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 562 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3257 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 102 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1263 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 1
sFlow - стандарт для мониторинга компьютерных сетей, беспроводных сетей и сетевых устройств 32 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 36 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 43 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 186 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18459 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3381 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5299 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9994 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 12 1
Cisco Netflow - сетевой протокол учёта трафика 64 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 36 1
Хантимиров Рамиль 88 3
Россия - РФ - Российская федерация 167601 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2850 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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