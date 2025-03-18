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Filestone MFT


18.03.2025 Filestone MFT 2.3 — обновление российской системы управляемой передачи файлов 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Filestone MFT и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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