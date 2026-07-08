Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197378
ИКТ 15228
Организации 11698
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26973
Персоны 86068
География 3100
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2810
Мероприятия 895

Осипов Валерий

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
07.07.2003 Россия на грани «хаоса полусетей»? 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Осипов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
Дэйтлайн НПЦ 5 1
Ланит - Comptek - Комптек 214 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 392 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1482 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10707 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9643 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2418 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4004 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1075 1
Рыбалко Станислав 9 1
Волкова Юлия 5 1
Солонин Виталий 90 1
Кочегаров Петр 10 1
Бобов Игорь 6 1
Сухов Алексей 11 1
Чесноков Андрей 2 1
Стадинчук Александр 3 1
Василенко Борис 1 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 517 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 164909 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54503 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 1
Япония 13767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 1
Канада 5061 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 279 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 577 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57254 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 512 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще