Индексная книга (каталог) CNews*
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Осипов Валерий
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
|Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
|07.07.2003
|Россия на грани «хаоса полусетей»? 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Осипов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
|Дэйтлайн НПЦ 5 1
|Ланит - Comptek - Комптек 214 1
|Рыбалко Станислав 9 1
|Волкова Юлия 5 1
|Солонин Виталий 90 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Бобов Игорь 6 1
|Сухов Алексей 11 1
|Чесноков Андрей 2 1
|Стадинчук Александр 3 1
|Василенко Борис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.