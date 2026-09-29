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Все категории 201973
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Ныкышов Марат

СОБЫТИЯ


29.09.2026 МТС нарастила скорости интернета для участников всероссийского конкурса «Мастер года» на Ямале 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ныкышов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 291 1
Ростелеком 11032 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2263 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2320 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33888 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4719 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14136 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10809 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13593 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54678 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26800 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2502 1
Оболтин Александр 12 1
Россия - УФО - Челябинская область 1531 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 775 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1083 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1075 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 729 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 929 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2102 1
Россия - РФ - Российская федерация 168145 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48009 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2332 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1104 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1494 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1834 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1089 1
Россия - УФО - Тюменская область 1389 1
Россия - СФО - Омская область 798 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4461 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34236 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475618, в очереди разбора - 724720.
Создано именных указателей - 201973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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