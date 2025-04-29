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Метка доверенного времени Доверенная временная метка Time-Stamping Authorities
|29.04.2025
|Сотрудники РКК «Энергия» подписывают кадровые документы в Directum HR Pro 1
|08.12.2020
|ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 1
Метка доверенного времени и организации, системы, технологии, персоны:
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4644 1
|Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
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