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Ингосстрах СПАО Инго Экосистема



12.05.2025 Клиенты «Ингосстраха» и пользователи «Инго Экосистемы» смогут оплатить медицинские услуги ингорублями в приложении «Будь Здоров» 1
23.04.2025 СПАО «Ингосстрах» внедрил новый платежный сервис IngoPay для быстрой оплаты полисов 1
10.06.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ингосстрах СПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ингосстрах СПАО 433 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 38 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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