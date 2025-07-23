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Завидов Юрий


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива 1
13.10.2004 РУСАЛ: управление ИТ-услугами в автоматическом режиме 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Завидов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
РУСАЛ - НкАЗ - Новокузнецкий алюминиевый завод 3 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 3 1
Русагро Группа Компаний 309 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69520 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 789 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4301 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12521 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 792 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1509 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 651 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 320 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6996 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2469 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32494 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 417 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Эренбург Михаил 39 1
Алехин Заурбек 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 1
Россия - РФ - Российская федерация 151187 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1416 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5649 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7111 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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