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Завидов Юрий
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива 1
|13.10.2004
|РУСАЛ: управление ИТ-услугами в автоматическом режиме 1
Завидов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
|Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151187 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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