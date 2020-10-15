7 распространенных мифов об облаках
Облачные вычисления остаются одной из немногих точек роста на фоне общего сокращения ИТ-рынка из-за пандемии. Вынужденный переход на удаленный режим работы привел к взрывообразному спросу на сервисы для организации совместной работы, дистанционного обучения, на виртуальные рабочие места. Однако сохраняющиеся предубеждения препятствуют получению всех преимуществ от использования облачных сервисов. Консалтинговая компания McKinsey разобрала 7 самых часто встречающихся.
Облака нужны даже в пандемию. И — особенно в пандемию
Распространение облаков достигло поворотной точки. В этом году расходы на облачные сервисы впервые превзошли затраты на традиционную инфраструктуру. По данным IDC во втором квартале расходы на облачные среды, публичные и частные, увеличились на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, тогда как затраты на «необлачные» ИТ упали на 8%. По прогнозам Gartner облачный рынок вырастет в 2020 г. на 6,3% до $243 млрд.
Это связано с тем, что облачные сервисы, например «рабочий стол по запросу» (Desktop-as-a-Service, DaaS) позволяют быстро удовлетворить потребность в организации рабочих мест для удаленных сотрудников и обеспечить безопасный доступ к корпоративным приложениям с различных устройств. Это наиболее быстро растущий сегмент облачных услуг — по оценке Gartner его объем почти удвоится (рост на 95,4%) и составит $1,2 млрд. Потребность в инструментах коллективной работы, быстрого развертывания ресурсов, ускоренной разработки приложений ведет к росту основных сегментов облачного рынка IaaS, PaaS и SaaS.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|ПО как услуга (SaaS)
|102 064
|104 672
|120 990
|140 629
|Бизнес-процесс как услуга (BPaaS)
|45 212
|43 438
|46 287
|49 509
|Инфраструктура как услуга (IaaS)
|44 457
|50 393
|64 294
|80 980
|Платформа как услуга (PaaS)
|37 512
|43 498
|57 337
|72 022
|Услуги по управлению облаком и обеспечению безопасности
|12 836
|14 663
|16 089
|18 387
|Рабочий стол как услуга (DaaS)
|616
|1 203
|1 951
|2 535
|Всего
|242 697
|257 867
|306 948
|364 062
Источник: Gartner, 2020
Тем не менее, проникновение облачных сервисов остается еще достаточно низким. Так, по оценке 451 Research на конец 2019 года в облако было перенесено менее 9% всех корпоративных рабочих нагрузок (рабочая нагрузка — это совокупность ИТ-активов, например серверов, виртуальных машин, приложений, данных или устройств, — которые в совокупности поддерживают определенный процесс. При этом рабочие нагрузки могут поддерживать более одного процесса). Консалтинговая компания McKinsey составила на основе мнений сотен исполнительных и ИТ-директоров перечень наиболее часто встречающихся заблуждений, сдерживающих переход в облако.
Миф №1. Главная ценность облаков для бизнеса в сокращении затрат на ИТ
Из презентации в презентацию, особенно на ранних этапах развития облачных технологий, подчеркивалась выгода использования облаков с точки зрения экономии капитальных затрат. Эта мысль в результате прочно засела в умах руководителей компаний. Хоть и верная по сути, она заслоняет собой те преимущества, которые компания могла бы получить от реализации полного облачного стека и изменения операционной модели ИТ. В результате, как отмечают в McKinsey, при принятии решений о переходе в облако многие месяцы тратятся на анализ затрат на собственную ИТ-инфраструктуру в сравнении с ее размещением в облаке и гораздо меньше времени уделяется бизнес-выгодам такого решения.
В действительности же кумулятивный эффект от перехода в облако (более быстрый вывод продуктов на рынок, улучшение аналитики и ускорение инноваций) принесут большую финансовую отдачу, чем ожидаемая экономия на затратах. Например, доступ к мощным вычислительным ресурсам позволяет решать более сложные задачи в области аналитики и благодаря этому лучше понимать потребности клиентов и собственный бизнес. Инновации становятся менее рискованными и внедряются быстрее, потому что проверка новых идей обходится дешевле и занимает меньше времени. Все это позволяет оперативнее реагировать на запросы рынка и повысить конкурентоспособность компании. Таким образом, главным стимулом к переходу в облако должны быть преимущества для бизнеса, а не повышение эффективности ИТ как таковых.
Миф №2. Облачные вычисления обходятся дороже собственных ресурсов
Этот миф тесно связан с предыдущим — «голая» экономика облачных вычислений остается до сих пор наиболее спорным вопросом в корпоративных ИТ. Многое зависит от исходной ситуации в компании: наличия и состояния собственной инфраструктуры, используемых лицензий и типов нагрузок. Если пришла пора модернизировать собственный дата-центр, то переход в облако может оказаться привлекательным за счет экономии на капитальных затратах. Если же компания недавно построила новый собственный ЦОД, то переход в облако приведет к потере уже сделанных инвестиций. У одних компаний могут быть закуплены дорогостоящие лицензии, которые невозможно перенести в облако, у других таких лицензий нет. Одни типы нагрузки, например с интенсивной работой с памятью, обходятся дороже, чем, например, требующие высокой пропускной способности сети и т. д.
При равенстве исходных условий облака позволяют экономить за счет совместного использования ресурсов и автоматического масштабирования. Как указывают в McKinsey, если общая стоимость владения не снижается, то что-то не так в управлении ресурсами. Например, если переносить унаследованное приложение «как есть», то оно не будет автоматически масштабироваться и в результате обойдется дороже в эксплуатации, чем нативное облачное приложение. Таким образом, ключевой вопрос для облачной экономики — оправдывает ли экономия на операционных расходах затраты на адаптацию приложений для выполнения в облаке. Но даже если такие затраты велики, долгосрочные бизнес-выгоды, о которых говорилось при развенчании первого мифа, могут перевесить.
Миф 3. Собственный дата-центр защищен надежнее, чем облако
На протяжении многих лет опасения относительно информационной безопасности были главным аргументом против перехода в облако. Между тем, облачные провайдеры способны защитить данные куда надежнее, чем среднестатистическая компания, для которой ИТ и ИБ не являются профильной деятельностью. Они разработали множество новых инструментов и методов для обеспечения безопасности облака на всех уровнях — от инфраструктуры до сервисов.
Тем не менее, по данным исследования KPMG Cloud Threat Report 2020, 75% опрошенных компаний теряли данные при использовании облачных сервисов. Однако, вина за большинство утечек лежит отнюдь не на провайдерах, а на неправильной конфигурации приложений самими клиентами. А по оценке Gartner, к 2025 году 99% всех нарушений облачной безопасности будет вызвано действиями клиентов, а не недостатками систем безопасности провайдеров.
Одна из мер, к которой прибегают облачные провайдеры, — требование интеграции средств безопасности непосредственно в приложение. Например, если в соответствии с корпоративной политикой данные должны быть зашифрованы, то это ответственность разработчика — предусмотреть вызов соответствующего API для шифрования данных. Иначе говоря, компании должны применять модель безопасной разработки DevSecOps, а не полагаться исключительно на команду специалистов провайдера при обеспечении ИБ. Таким образом, ключевым вопросом становится отнюдь не вопрос, безопаснее облако или нет, а то, что клиенты должны сделать со своей стороны для повышения безопасности облака.
Миф №4. Задержка между приложениями в сети облачного провайдера больше, чем в корпоративной сети
Помимо безопасности опасение вызывает увеличение времени отклика приложений. Рост задержки часто является следствием «обратного транзита» — маршрутизации трафика через корпоративный дата-центр. Такая практика вызвана в том числе недоверием к облачной безопасности и стремлением контролировать передачу данных. Она ведет лишь к повышению сложности и ухудшению пользовательского опыта, так как облачные провайдеры применяют мощные средства защиты периметра. И компании постепенно от нее отказываются, применяя альтернативные методы, такие как организация «виртуального периметра» с облачными средствами контроля. Согласно исследованию McKinsey, только 11% облачных пользователей намерены продолжать использовать обратный транзит после 2021 года.
Другой причиной является необходимость доступа к критичным данным или приложениям внутри корпоративной сети. Эксперты McKinsey советуют в этом случае создать озеро данных в облаке и перенести туда основной массив данных и их обработку, а к данным вне облака обращаться только при крайней необходимости. Это позволит не только уменьшить задержки, но и использовать мощные средства облачной аналитики. Если облачный дата-центр провайдера расположен в том же регионе, что и корпоративный, то при отказе от обратного транзита и работе только в облаке время задержки иногда даже уменьшается благодаря высокопроизводительным внутренним сетям в облачных ЦОД и оптимизации процесса доставки контента по внешним каналам.
Миф 5. С переходом в облако ИТ-департамент становится не нужен
В случае облачной модели «инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service, IaaS) за управление серверами, системами хранения, сетью и другим оборудованием отвечает облачный провайдер. У некоторых руководителей компаний это порождает ложные ожидания, что они могут полностью отказаться от ИТ-департамента, во всяком случае от специалистов по ИТ-инфраструктуре. Однако, как отмечают в McKinsey, провайдеры предлагают сотни различных опций, и кто-то должен в них разобраться, выбрать и настроить нужные для того, чтобы создать оптимальную конфигурацию. Для выполнения этих функций у ИТ-сотрудников, оставшихся в компании, должен быть иной набор навыков, нежели у сотрудников «обычных» ИТ-подразделений. Кроме того, операционная модель ИТ-отдела меняется с реактивной на проактивную. Вместо ожидания запросов на выделение ресурсов со стороны других подразделений, ответственные за облачную инфраструктуру должны научиться прогнозировать потребности компании и превратить облако в надежную автоматизированную платформу.
Как правило, в случае облака меньшее число специалистов могут управлять большим объемом ресурсов, так что ИТ-отделы станут меньше, но совсем без них не обойтись.
Миф №6. В облако стоит переносить либо отдельные приложения, либо дата-центр целиком
Два этих крайних варианта считаются наиболее эффективными способами перехода в облако, но это заблуждение. При переносе в облако отдельных приложений компании придется одновременно платить и за ресурсы своего ЦОД, и за хостинг приложений — провайдеру. При этом, как указывают в McKinsey, она не получает ожидаемых бизнес-преимуществ, таких как ускорение выпуска новых продуктов, если перенесена только часть взаимосвязанных приложений. Например, если кадровый отдел перенес процесс оформления сотрудников в облако, а приложение для работы с пользовательским профилями оставил в корпоративном ЦОД.
А при единовременном перемещении в облако всего дата-центра риски очень высоки, особенно если многие из используемых приложений не были изначально рассчитаны на развертывание в облаке.
Так как же лучше подойти к переходу в облако? Эксперты McKinsey рекомендуют переносить целиком отдельные бизнес-процессы, такие как оформление новых клиентов, клиентские платежи и т. п. Это позволяет получить все бизнес-преимущества от перехода в облака как повышение гибкости и надежности и сопряжено с меньшими затратами и рисками, чем перенос всего дата-центра. Если переход оправдает ожидания, то это станет сильным аргументом в пользу переноса других процессов.
Миф №7. Приложения надо либо переносить в облако «как есть», либо полностью переписывать
Приняв решение о переходе в облако, компании стремятся это сделать как можно быстрее, чтобы скорее получить обещанные бизнес-преимущества. Перенос приложений «как есть» позволяет это сделать оперативно и с минимальными затратами, но не дает ожидаемых выгод. Причина проста — архитектура унаследованных приложений не оптимизирована для облака. В результате у них могут возникнуть проблемы с производительностью, ростом задержек и т. д. Полное же переписывание приложений под облако обходится дорого, занимает много времени и чревато ошибками. Многие компании выбирают поэтому промежуточную стратегию, используя лучшее из обоих подходов — они применяют такие методологии как автоматизация, абстрагирование и контейнеризация. Эти методы менее затратны и отнимают меньше времени, чем полный рефакторинг приложений, и при этом позволяют получить все преимущества облака.
Предубеждения против облака подпитываются неудачным опытом и боязнью изменений. Однако пандемия вынуждает изменить отношение к облакам даже самые консервативные компании, тем более что краш-тест в экстремальных условиях подтвердил их жизнеспособность. И, как резюмируют в McKinsey, заблуждения не должны стоять на пути получения бизнес-преимуществ от облачных сервисов.