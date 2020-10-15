7 распространенных мифов об облаках

Облачные вычисления остаются одной из немногих точек роста на фоне общего сокращения ИТ-рынка из-за пандемии. Вынужденный переход на удаленный режим работы привел к взрывообразному спросу на сервисы для организации совместной работы, дистанционного обучения, на виртуальные рабочие места. Однако сохраняющиеся предубеждения препятствуют получению всех преимуществ от использования облачных сервисов. Консалтинговая компания McKinsey разобрала 7 самых часто встречающихся.

Облака нужны даже в пандемию. И — особенно в пандемию

Распространение облаков достигло поворотной точки. В этом году расходы на облачные сервисы впервые превзошли затраты на традиционную инфраструктуру. По данным IDC во втором квартале расходы на облачные среды, публичные и частные, увеличились на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, тогда как затраты на «необлачные» ИТ упали на 8%. По прогнозам Gartner облачный рынок вырастет в 2020 г. на 6,3% до $243 млрд.

Это связано с тем, что облачные сервисы, например «рабочий стол по запросу» (Desktop-as-a-Service, DaaS) позволяют быстро удовлетворить потребность в организации рабочих мест для удаленных сотрудников и обеспечить безопасный доступ к корпоративным приложениям с различных устройств. Это наиболее быстро растущий сегмент облачных услуг — по оценке Gartner его объем почти удвоится (рост на 95,4%) и составит $1,2 млрд. Потребность в инструментах коллективной работы, быстрого развертывания ресурсов, ускоренной разработки приложений ведет к росту основных сегментов облачного рынка IaaS, PaaS и SaaS.

Прогноз мировых доходов от публичных облачных сервисов в $млн

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. ПО как услуга (SaaS) 102 064 104 672 120 990 140 629 Бизнес-процесс как услуга (BPaaS) 45 212 43 438 46 287 49 509 Инфраструктура как услуга (IaaS) 44 457 50 393 64 294 80 980 Платформа как услуга (PaaS) 37 512 43 498 57 337 72 022 Услуги по управлению облаком и обеспечению безопасности 12 836 14 663 16 089 18 387 Рабочий стол как услуга (DaaS) 616 1 203 1 951 2 535

Источник: Gartner, 2020

Тем не менее, проникновение облачных сервисов остается еще достаточно низким. Так, по оценке 451 Research на конец 2019 года в облако было перенесено менее 9% всех корпоративных рабочих нагрузок (рабочая нагрузка — это совокупность ИТ-активов, например серверов, виртуальных машин, приложений, данных или устройств, — которые в совокупности поддерживают определенный процесс. При этом рабочие нагрузки могут поддерживать более одного процесса). Консалтинговая компания McKinsey составила на основе мнений сотен исполнительных и ИТ-директоров перечень наиболее часто встречающихся заблуждений, сдерживающих переход в облако.

Миф №1. Главная ценность облаков для бизнеса в сокращении затрат на ИТ

Из презентации в презентацию, особенно на ранних этапах развития облачных технологий, подчеркивалась выгода использования облаков с точки зрения экономии капитальных затрат. Эта мысль в результате прочно засела в умах руководителей компаний. Хоть и верная по сути, она заслоняет собой те преимущества, которые компания могла бы получить от реализации полного облачного стека и изменения операционной модели ИТ. В результате, как отмечают в McKinsey, при принятии решений о переходе в облако многие месяцы тратятся на анализ затрат на собственную ИТ-инфраструктуру в сравнении с ее размещением в облаке и гораздо меньше времени уделяется бизнес-выгодам такого решения.

В действительности же кумулятивный эффект от перехода в облако (более быстрый вывод продуктов на рынок, улучшение аналитики и ускорение инноваций) принесут большую финансовую отдачу, чем ожидаемая экономия на затратах. Например, доступ к мощным вычислительным ресурсам позволяет решать более сложные задачи в области аналитики и благодаря этому лучше понимать потребности клиентов и собственный бизнес. Инновации становятся менее рискованными и внедряются быстрее, потому что проверка новых идей обходится дешевле и занимает меньше времени. Все это позволяет оперативнее реагировать на запросы рынка и повысить конкурентоспособность компании. Таким образом, главным стимулом к переходу в облако должны быть преимущества для бизнеса, а не повышение эффективности ИТ как таковых.

Миф №2. Облачные вычисления обходятся дороже собственных ресурсов

Этот миф тесно связан с предыдущим — «голая» экономика облачных вычислений остается до сих пор наиболее спорным вопросом в корпоративных ИТ. Многое зависит от исходной ситуации в компании: наличия и состояния собственной инфраструктуры, используемых лицензий и типов нагрузок. Если пришла пора модернизировать собственный дата-центр, то переход в облако может оказаться привлекательным за счет экономии на капитальных затратах. Если же компания недавно построила новый собственный ЦОД, то переход в облако приведет к потере уже сделанных инвестиций. У одних компаний могут быть закуплены дорогостоящие лицензии, которые невозможно перенести в облако, у других таких лицензий нет. Одни типы нагрузки, например с интенсивной работой с памятью, обходятся дороже, чем, например, требующие высокой пропускной способности сети и т. д.

При равенстве исходных условий облака позволяют экономить за счет совместного использования ресурсов и автоматического масштабирования. Как указывают в McKinsey, если общая стоимость владения не снижается, то что-то не так в управлении ресурсами. Например, если переносить унаследованное приложение «как есть», то оно не будет автоматически масштабироваться и в результате обойдется дороже в эксплуатации, чем нативное облачное приложение. Таким образом, ключевой вопрос для облачной экономики — оправдывает ли экономия на операционных расходах затраты на адаптацию приложений для выполнения в облаке. Но даже если такие затраты велики, долгосрочные бизнес-выгоды, о которых говорилось при развенчании первого мифа, могут перевесить.

Миф 3. Собственный дата-центр защищен надежнее, чем облако

На протяжении многих лет опасения относительно информационной безопасности были главным аргументом против перехода в облако. Между тем, облачные провайдеры способны защитить данные куда надежнее, чем среднестатистическая компания, для которой ИТ и ИБ не являются профильной деятельностью. Они разработали множество новых инструментов и методов для обеспечения безопасности облака на всех уровнях — от инфраструктуры до сервисов.

Тем не менее, по данным исследования KPMG Cloud Threat Report 2020, 75% опрошенных компаний теряли данные при использовании облачных сервисов. Однако, вина за большинство утечек лежит отнюдь не на провайдерах, а на неправильной конфигурации приложений самими клиентами. А по оценке Gartner, к 2025 году 99% всех нарушений облачной безопасности будет вызвано действиями клиентов, а не недостатками систем безопасности провайдеров.

Одна из мер, к которой прибегают облачные провайдеры, — требование интеграции средств безопасности непосредственно в приложение. Например, если в соответствии с корпоративной политикой данные должны быть зашифрованы, то это ответственность разработчика — предусмотреть вызов соответствующего API для шифрования данных. Иначе говоря, компании должны применять модель безопасной разработки DevSecOps, а не полагаться исключительно на команду специалистов провайдера при обеспечении ИБ. Таким образом, ключевым вопросом становится отнюдь не вопрос, безопаснее облако или нет, а то, что клиенты должны сделать со своей стороны для повышения безопасности облака.

Миф №4. Задержка между приложениями в сети облачного провайдера больше, чем в корпоративной сети

Помимо безопасности опасение вызывает увеличение времени отклика приложений. Рост задержки часто является следствием «обратного транзита» — маршрутизации трафика через корпоративный дата-центр. Такая практика вызвана в том числе недоверием к облачной безопасности и стремлением контролировать передачу данных. Она ведет лишь к повышению сложности и ухудшению пользовательского опыта, так как облачные провайдеры применяют мощные средства защиты периметра. И компании постепенно от нее отказываются, применяя альтернативные методы, такие как организация «виртуального периметра» с облачными средствами контроля. Согласно исследованию McKinsey, только 11% облачных пользователей намерены продолжать использовать обратный транзит после 2021 года.

Другой причиной является необходимость доступа к критичным данным или приложениям внутри корпоративной сети. Эксперты McKinsey советуют в этом случае создать озеро данных в облаке и перенести туда основной массив данных и их обработку, а к данным вне облака обращаться только при крайней необходимости. Это позволит не только уменьшить задержки, но и использовать мощные средства облачной аналитики. Если облачный дата-центр провайдера расположен в том же регионе, что и корпоративный, то при отказе от обратного транзита и работе только в облаке время задержки иногда даже уменьшается благодаря высокопроизводительным внутренним сетям в облачных ЦОД и оптимизации процесса доставки контента по внешним каналам.

Облачные вычисления остаются одной из немногих точек роста на фоне общего сокращения ИТ-рынка из-за пандемии. Фото: ru.depositphotos.com

Миф 5. С переходом в облако ИТ-департамент становится не нужен

В случае облачной модели «инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service, IaaS) за управление серверами, системами хранения, сетью и другим оборудованием отвечает облачный провайдер. У некоторых руководителей компаний это порождает ложные ожидания, что они могут полностью отказаться от ИТ-департамента, во всяком случае от специалистов по ИТ-инфраструктуре. Однако, как отмечают в McKinsey, провайдеры предлагают сотни различных опций, и кто-то должен в них разобраться, выбрать и настроить нужные для того, чтобы создать оптимальную конфигурацию. Для выполнения этих функций у ИТ-сотрудников, оставшихся в компании, должен быть иной набор навыков, нежели у сотрудников «обычных» ИТ-подразделений. Кроме того, операционная модель ИТ-отдела меняется с реактивной на проактивную. Вместо ожидания запросов на выделение ресурсов со стороны других подразделений, ответственные за облачную инфраструктуру должны научиться прогнозировать потребности компании и превратить облако в надежную автоматизированную платформу.

Как правило, в случае облака меньшее число специалистов могут управлять большим объемом ресурсов, так что ИТ-отделы станут меньше, но совсем без них не обойтись.

Миф №6. В облако стоит переносить либо отдельные приложения, либо дата-центр целиком

Два этих крайних варианта считаются наиболее эффективными способами перехода в облако, но это заблуждение. При переносе в облако отдельных приложений компании придется одновременно платить и за ресурсы своего ЦОД, и за хостинг приложений — провайдеру. При этом, как указывают в McKinsey, она не получает ожидаемых бизнес-преимуществ, таких как ускорение выпуска новых продуктов, если перенесена только часть взаимосвязанных приложений. Например, если кадровый отдел перенес процесс оформления сотрудников в облако, а приложение для работы с пользовательским профилями оставил в корпоративном ЦОД.

А при единовременном перемещении в облако всего дата-центра риски очень высоки, особенно если многие из используемых приложений не были изначально рассчитаны на развертывание в облаке.

Так как же лучше подойти к переходу в облако? Эксперты McKinsey рекомендуют переносить целиком отдельные бизнес-процессы, такие как оформление новых клиентов, клиентские платежи и т. п. Это позволяет получить все бизнес-преимущества от перехода в облака как повышение гибкости и надежности и сопряжено с меньшими затратами и рисками, чем перенос всего дата-центра. Если переход оправдает ожидания, то это станет сильным аргументом в пользу переноса других процессов.

Миф №7. Приложения надо либо переносить в облако «как есть», либо полностью переписывать

Приняв решение о переходе в облако, компании стремятся это сделать как можно быстрее, чтобы скорее получить обещанные бизнес-преимущества. Перенос приложений «как есть» позволяет это сделать оперативно и с минимальными затратами, но не дает ожидаемых выгод. Причина проста — архитектура унаследованных приложений не оптимизирована для облака. В результате у них могут возникнуть проблемы с производительностью, ростом задержек и т. д. Полное же переписывание приложений под облако обходится дорого, занимает много времени и чревато ошибками. Многие компании выбирают поэтому промежуточную стратегию, используя лучшее из обоих подходов — они применяют такие методологии как автоматизация, абстрагирование и контейнеризация. Эти методы менее затратны и отнимают меньше времени, чем полный рефакторинг приложений, и при этом позволяют получить все преимущества облака.

Предубеждения против облака подпитываются неудачным опытом и боязнью изменений. Однако пандемия вынуждает изменить отношение к облакам даже самые консервативные компании, тем более что краш-тест в экстремальных условиях подтвердил их жизнеспособность. И, как резюмируют в McKinsey, заблуждения не должны стоять на пути получения бизнес-преимуществ от облачных сервисов.