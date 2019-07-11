Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски

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Зампред правления Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Перед этим в Фонде, «Техносерве» и «Редсисе» прошли обыски и выемка документов. Задержание было произведено накануне объявления тендера на развитие ключевой ИС Пенсионного фонда стоимостью 1,5 млрд руб.



Задержание Иванова

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на свои источники. Перед задержанием Иванова правоохранители изъяли документацию из Пенсионного фонда и офисов компаний «Техносерв» и «Редсис», которые являются его ИТ-подрядчиками.

Представитель «Техносерва» подтвердил CNews, что в компании 11 июля 2019 г. прошел обыск и выемка документов.

Задержание Иванова было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Источник утверждает, что стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб.

Возможное наказание

Иванов был задержан по статье 290 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за получение взятки. Согласно статье, за это можно получить до трех лет лишения свободы. Как вариант, предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до 50-кратной суммы взятки.

Если была получена не просто взятка, а в значительном размере, лишиться свободы можно на срок до шести лет, а размер штрафа возрастает до 1,5 млн руб. Если же взятку получило лицо, занимающее государственную должность, статья рекомендует лишение свободы до 10 лет или штраф до 3 млн руб.

Дело Копейкина

По данным TAdviser, помимо Иванова был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, против которого было возбуждено уголовное дело по по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 291 (дача взятки) Уголовного кодекса. По делу Копейкина следствие постановило провести обыск в офисе «Редсис».

Копейкин работает в «Техносерве» с 2011 г. Пришел в компанию на должность менеджера по работе с клиентами. В 2014 г. стал руководителем департамента, в 2017 г. работал директором по развитию, а в 2019 г. возглавил департамент по работе с государственными структурами.

Как строили ЕГИССО

Закон о создании ЕГИССО был принят в конце 2015 г. Сама система была запущена в 2016 г. в рамках пилотного проекта. В системе представлены данные о различных видах государственной поддержки по всем гражданам России. Расходы на создание ЕГИССО должны были составить 208,8 млн руб. в 2016 г., 792 млн руб. — в 2017 г., и 530 млн руб. — в 2018 г. Полноценно система должна заработать в 2019 г.

Разработкой концепции ЕГИССО в 2016 г. занималась «Высшая школа экономики», субподрядчиком выступала компания «АйДиЭс». Сопровождение проекта осуществляла компания «Текора». Разработкой прототипа занималась компания «Магелан», выигравшая в сентябре 2016 г. тендер на 186 млн руб.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов

В мае 2017 г. тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для ЕГИССО выиграл «Техносерв», согласившийся выполнить работы за 932,6 млн руб. Его единственным конкурентом был «Редсис». В июле 2017 г. разработчиком ЕГИССО стал «Магелан», выигравший соответствующий тендер стоимостью 159,5 млн руб.

Карьера Алексея Иванова

Иванов приступил к работе в Пенсионном фонде в 2016 г. Сначала занимал пост советника председателя правления фонда, а в апреле 2017 г. стал зампредом правления. В его ведении оказались вопросы ИТ, телекоммуникаций, информатизации, персонифицированного учета, кибербезопасности, электронных услуг. До Иванова эту должность занимал Николай Елистратов.

В декабре 2018 г. источники «Коммерсанта» сообщили, что Иванова могут снять с должности. Издание писало, что с конца 2018 г. он был освобожден от своих основных функций в Пенсионном фонде, значительная часть его обязанностей перешла к Николаю Козлову, другому зампреду фонда.

В 2011-2012 гг. Иванов работал в НИИ «Восход» на должности заместителя директора. В сферу его ответственности входило развитие государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП). В реализации данного проекта принимал участие «Техносерв», построением инфраструктуры для ЦОДа занималась компания Optima Services.

До этого, с 2009 г. Иванов работал в компании «Респект», которая входит в состав ГК «Оптима». Там он занимал должность заместителя коммерческого директора. Еще раньше, с 2005 г. Иванов работал в «Техносерве», где в 2007 г. руководил департаментом по работе с энергетической промышленностью.

ИТ-подрядчики Пенсионного фонда

Основными ИТ-подрядчиками Пенсионного фонда являются компании «Редсис», «Магелан» и «Компьютел систем менеджмент». Как сообщал TAdviser в марте 2017 г., эти три компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с «Промсвязьбанком», принадлежащим владельцам «Техносерва» Алексею и Дмитрию Ананьевым. Компании оказались в залоге у банка до выполнения обязательств. В апреле 2017 г. источники TAdviser сообщали об их слиянии. Юрлицо «Компьютел» было ликвидировано в феврале 2018 г.

В июне 2018 г. была закрыта сделка по покупке банком ВТБ 40% «Техносерва». Весной 2019 г. «Техносерв» стал фигурантом нескольких исков на сотни миллионов рублей, а также одного иска о банкротстве с суммой требований на 2 млрд руб.

«Редсис» была основана в 2013 г. Василием Васиным. В декабре 2016 г. владельцем «Редсис» стала кипрская компания «Ралиева Менеджмент ЛТД». Тогда же «Компьютел» и «Магелан» перешли под контроль компании «Телигент», главой которой является бывший менеджер «Техносерва» Алексей Турочкин. В июне 2019 г. «Редсис» столкнулась с иском о признании ее банкротом как должника. Иск был подан ИФНС №8 по Санкт-Петербургу. Сумма иска не раскрывается.