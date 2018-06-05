ВТБ купил 40% «Техносерва»

Сделка ВТБ и «Техносерва» закрыта

Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% системного интегратора «Техносерв». Для этого потребовалось одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое банковской структурой было получено. Обращение к регулятору было направлено в апреле 2018 г. в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Теперь ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит принимать участие в управлении группой. Сумму завершенной сделки стороны не раскрывают.

«Для ВТБ приобретение “Техносерва” — стратегически важная сделка, которая значительно усилит технологическую экспертизу банка, — считают в организации-покупателе. — В свою очередь это поможет существенно увеличить возможности группы ВТБ в создании новых конкурентоспособных продуктов и сервисов для своих клиентов, повысить уровень инновационных ИТ-разработок для проведения цифровой трансформации ВТБ и также окажет позитивное влияние на финансовые показатели группы».

ВТБ вступил в права владения 40-процентной долей «Техносерва»

«Техносерв» является одним из ключевых игроков на рынке информационных технологий в России. В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. он занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб.

Юридические аспекты

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа Техносерв», являющееся субъектом куплепродажи, было зарегистрировано 30 марта 2016 г. К началу апреля 2018 г. 50% в этой структуре принадлежало Алексею Ананьеву, а оставшиеся 50% — самому ООО. Эта пятидесятипроцентная доля ООО до начала 2018 г. принадлежала брату Алексея — Дмитрию Ананьеву. Позже он передал их Алексею, а тот в свою очередь затем оформил их на «Группу Техносерв».

15 мая доля ООО в «Техносерве» сократилась до 10%, а 40% были записаны на ООО «ТС-холдинг» — созданную 10 апреля 2018 г. структуру, которая целиком была оформлена на Алексея Ананьева, а ее гендиректором был заявлен Николай Алексеевич Ананьев.

Руководитель пресс-службы «Техносерва» Екатерина Андреева сообщила CNews, что ВТБ сейчас достанется не эта 40-процентная доля интегратора, числящаяся за «ТС-холдингом». «40% переданы банку ВТБ из личной доли Алексея Ананьева, — говорит она. — Ананьев продолжит владеть ООО “Группа Техносерв” на 60% через ООО “ТС-холдинг” (49,99%) и ООО “Ризус-проект” (10,01%). Новая акционерная структура будет отражена в ЕГРЮЛ в самое ближайшее время».

При этом Андреева заверяет, что сотрудничество с ВТБ и согласованная акционерная структура на данный момент являются долгосрочными, и планов по продаже других долей в «Техносерве» нет.

Контекст сделки

Отметим, что до конца 2017 г. братья Ананьевы выступали совладельцами Промсвязьбанка, который в декабре 2017 г. попал под санацию ЦБ, а с марта 2018 г. стал на 99,99% принадлежать Агентству по страхованию вкладов.

После санации братья в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей именно в этот момент и получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.