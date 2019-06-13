«Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео

Мобильный голосовой ассистент Олег на базе нейросетей и речевых технологий собственной разработки «Тинькофф» с функцией самообучения поможет разобраться с финансами, поддержит беседу и посоветует выход в различных жизненных ситуациях. По данным «Тинькофф», это первый голосовой финтех-ассистент в России.

Нейросети в российском финтехе

Группа компаний «Тинькофф» представила мобильного голосового помощника Олега, ориентированного на оказание помощи пользователям смартфонов в решении финансовых задач экосистемы «Тинькофф» и лайфстайл-услуг.

Голосовой ассистент — «тезка» основателя ГК «Тинькофф» Олега Тинькова, обладает функцией самообучения «на ходу», и в дополнение способен общаться с пользователем на отвлеченные темы. По словам представителей «Тинькофф», это первый полноценный голосовой ассистент в сфере финансов, созданный в России.

Как рассказали CNews в компании, голосовой ассистент Олег выполнен на базе системы глубокого нейросетевого моделирования, разработки которой ведутся в компании начиная с 2014 г. в рамках стратегии AI First. Помимо этого, сервис базируется на собственных речевых технологиях, работа над которыми стартовала в «Тинькофф» в 2016 г.

Персонализация

В отличие от ключевого мирового тренда на «феминизацию» голосовых ассистентов, в «Тинькофф» выбрали для этого типаж «мужчины в возрасте 25 - 40 лет». Согласно описанию сервиса, Олег вежлив, без панибратства и может при необходимости проявлять настойчивость. Сервис также не лишен чувства юмора и не читает морали без разрешения.

В сложных ситуациях Олег может проявить несогласие или даже неодобрение, но без занудства. Олег отдает себе отчет в том, что он «не совсем человек», но без страданий по этому поводу.

Сервис говорит голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского, причастного к озвучке сотен фильмов, сериалов и компьютерных игр в российском прокате.

Актер кино и дубляжа Никита Прозоровский

В процессе озвучки Никита Прозоровский записал порядка 30 часов реплик для голосового помощника, на основе которых в дальнейшем была синтезирована речь Олега.

Что умеет Олег

Для начала общения с помощником в мобильном приложении «Тинькофф» можно сказать «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Найти его можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.

Голосовой помощник «Тинькофф» может распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, беседовать на разные темы и консультировать в решении различных задач. Помощнику можно задать вопрос, например – «Что делать вечером?», или обратиться с просьбой сделать перевод другу и пр. Чтобы узнать о текущих возможностях Олега, нужно спросить его «Что ты умеешь?».

Навыки голосового ассистента Олега

Самая первая версия Олега уже способна совершать денежные переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, записывать пользователей в салоны красоты, покупать билеты в кино с кэшбэком 15%, а также искать скидки на товары и услуги. Например, можно сказать «Покажи скидки на кроссовки», на что Олег покажет подходящие спецпредложения от «Тинькофф».

Ассистент может поиграть с пользователем в викторину, если сказать ему «Олег, задай вопрос». Он предложит догадаться, например, какие продукты нельзя купить в Австралии, что Лев Толстой мог купить на гонорар за «Анну Каренину» или сколько кэшбэка получил пользователь за прошлый год.

Голосовой ассистент поможет скрасить время общением на свободные темы, полезными советами и «лайфхаками» из «Тинькофф Журнала». Олег ответит на вопросы «Как тебя зовут?», «Как дела?», «Что ты делаешь в свободное время?», «Какую музыку ты слушаешь?», «Что нового в банке?», «Олег — красавчик?», «Какой курс доллара?» и т.д.

Результаты запросов к ассистенту «Тинькофф»

Олег способен проконсультировать по банковским вопросам и акциям, обеспечить управление финансовыми продуктами – такими как дебетовая и кредитная карты. Его можно спросить «Что такое беспроцентный период», «Какая у меня полная сумма задолженности», «Как перевыпустить карту», «Какой у меня минимальный платеж», «Как начисляется кэшбэк», «Как оплатить коммунальные платежи» и т.д. Он расскажет про комиссии, лимиты, программы лояльности, как пользоваться текущими банковскими услугами в Тинькофф и т.д.

Подсказки голосового ассистента Олега

С помощью голосового ассистента также можно изменить личные данные в экосистеме «Тинькофф», заказать и отправить на почту электронные документы – например, справку для посольства.

Олег может интерпретировать запросы и при необходимости задавать уточняющие вопросы. Например, если клиент произносит «Хочу в ресторан завтра», голосовой помощник не будет спрашивать дату, а уточнит только недостающую информацию (название ресторана, количество гостей, время) и подтвердит заказ. Если клиент решит перенести поход в ресторан, голосовой ассистент отменит бронирование и предложит другие варианты.

Иногда Олег может сказать или ответить на вопрос, не подумав. Он объясняет это «вспыльчивым характером». Пользователи смогут помочь в обучении Олега, проставляя его репликам «лайки» или «дизлайки», которые будут анализироваться командой «Тинькофф». Если у Олега возникнут затруднения с решением задачи клиента, ему можно сказать «Хватит», или «Позови человека».

Финансовые консультации ассистента «Тинькофф»

Большую часть пользовательских задач Олег будет решать автоматически, для оставшихся голосовой помощник будет привлекать операторов из колл-центра «Тинькофф». Для этого он уточнит необходимую информацию, а затем поставит задание, которое будет выполнять человек. Такое решение, по мнению разработчиков сервиса, позволит максимально автоматизировать все процессы, такие как, например, запись клиента в те салоны красоты, которые пока еще не подключены к общей системе через партнеров.

Как это работает

В 2017 г. «Тинькофф» запустил биометрическую систему собственной разработки. По данным компании, система принимает правильное решение в 99,99% случаев. В 2018 г. в компании стартовала разработка собственной технологии синтеза речи на основе таких нейросетевых моделей, как WaveNet, Tacotron, Deep Voice.

Согласно информации разработчиков голосового ассистента, в настоящее время им удалось добиться корректного распознавания до 95% произнесенных слов. За счет применения суперкомпьютера «Тинькофф» (вычислительный кластер «Колмогоров», пиковая производительность 658,5 Тфлопс/с, восьмое место в рейтинге топ50 российских суперкомпьютеров 30 редакции от 02 апреля 2019 г.) производится обучение нейросетевых моделей для распознавания и синтеза речи, обработка естественного языка, общения на свободные темы.

В процессе используются терабайты данных и десятки тысяч часов человеческой речи. В итоге система распознавания речи «научилась» справляться как с чистыми источниками голоса, так и с зашумленной речью телефонных каналов.

Голосовые технологии «Тинькофф» также помогают компании автоматизировать процессы обслуживания. Так, через распознавание речи ежедневно проходит около миллиона звонков обслуживания, а биометрическая система, обученная на голосах клиентов, помогает отсеивать мошеннические действия в колл-центре.

Голосовой ассистент Олег будет доступен пользователям в мобильном приложении «Тинькофф». Первыми доступ к Олегу получат пользователи мобильных устройств под управлением ОС iOS, позже – после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время, в компании обещают запустить версию для Android-устройств.

Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, совершив денежный перевод через голосового помощника. Для этого необходимо попросить Олега сделать перевод нужному клиенту «Тинькофф». В течение часа после поступления денег на счет получателя в его мобильном приложении также появится Олег.

Будущее голосового ассистента «Тинькофф»

По мере развития и общения с пользователями Олег будет обучаться и менять свой характер. Например, сможет проводить речевой анализ реплик клиента, изучать его настроение в режиме реального времени и подбирать стиль ответов — от дружелюбного до официального.

По данным разработчиков голосового сервиса «Тинькофф», в перспективе Олег будет интегрирован во все элементы экосистемы компании, такие как «Путешествия», «Мобайл», «Инвестиции», «Страхование», «Развлечения», «Бизнес», «Джуниор» и др.

Планируется, что со временем Олег сможет заказать такси, организовать путешествие, подобрать и оплатить авиа и железнодорожные билеты, отели, управлять бронированиями, купить билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия, записать на прием к врачу, оплатить счета, предложить варианты досуга на вечер, показать статистику расходов, подсказать инвестиционную идею в приложении «Тинькофф Инвестиции» и многое другое.

В перспективе ожидается, что мобильным банком «Тинькофф» можно будет управлять целиком с помощью Олега. Кроме того, Олег научится идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий «Тинькофф» и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении, например, перевод денег во время управления автомобилем.