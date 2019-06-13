«Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео
Нейросети в российском финтехе
Группа компаний «Тинькофф» представила мобильного голосового помощника Олега, ориентированного на оказание помощи пользователям смартфонов в решении финансовых задач экосистемы «Тинькофф» и лайфстайл-услуг.
Голосовой ассистент — «тезка» основателя ГК «Тинькофф» Олега Тинькова, обладает функцией самообучения «на ходу», и в дополнение способен общаться с пользователем на отвлеченные темы. По словам представителей «Тинькофф», это первый полноценный голосовой ассистент в сфере финансов, созданный в России.
Как рассказали CNews в компании, голосовой ассистент Олег выполнен на базе системы глубокого нейросетевого моделирования, разработки которой ведутся в компании начиная с 2014 г. в рамках стратегии AI First. Помимо этого, сервис базируется на собственных речевых технологиях, работа над которыми стартовала в «Тинькофф» в 2016 г.
Персонализация
В отличие от ключевого мирового тренда на «феминизацию» голосовых ассистентов, в «Тинькофф» выбрали для этого типаж «мужчины в возрасте 25 - 40 лет». Согласно описанию сервиса, Олег вежлив, без панибратства и может при необходимости проявлять настойчивость. Сервис также не лишен чувства юмора и не читает морали без разрешения.
В сложных ситуациях Олег может проявить несогласие или даже неодобрение, но без занудства. Олег отдает себе отчет в том, что он «не совсем человек», но без страданий по этому поводу.
Сервис говорит голосом российского актера кино и дубляжа Никиты Прозоровского, причастного к озвучке сотен фильмов, сериалов и компьютерных игр в российском прокате.
В процессе озвучки Никита Прозоровский записал порядка 30 часов реплик для голосового помощника, на основе которых в дальнейшем была синтезирована речь Олега.
Что умеет Олег
Для начала общения с помощником в мобильном приложении «Тинькофф» можно сказать «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!». Найти его можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.
Голосовой помощник «Тинькофф» может распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, беседовать на разные темы и консультировать в решении различных задач. Помощнику можно задать вопрос, например – «Что делать вечером?», или обратиться с просьбой сделать перевод другу и пр. Чтобы узнать о текущих возможностях Олега, нужно спросить его «Что ты умеешь?».
Самая первая версия Олега уже способна совершать денежные переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанке, бронировать столики в ресторанах, записывать пользователей в салоны красоты, покупать билеты в кино с кэшбэком 15%, а также искать скидки на товары и услуги. Например, можно сказать «Покажи скидки на кроссовки», на что Олег покажет подходящие спецпредложения от «Тинькофф».
Ассистент может поиграть с пользователем в викторину, если сказать ему «Олег, задай вопрос». Он предложит догадаться, например, какие продукты нельзя купить в Австралии, что Лев Толстой мог купить на гонорар за «Анну Каренину» или сколько кэшбэка получил пользователь за прошлый год.
Голосовой ассистент поможет скрасить время общением на свободные темы, полезными советами и «лайфхаками» из «Тинькофф Журнала». Олег ответит на вопросы «Как тебя зовут?», «Как дела?», «Что ты делаешь в свободное время?», «Какую музыку ты слушаешь?», «Что нового в банке?», «Олег — красавчик?», «Какой курс доллара?» и т.д.
Олег способен проконсультировать по банковским вопросам и акциям, обеспечить управление финансовыми продуктами – такими как дебетовая и кредитная карты. Его можно спросить «Что такое беспроцентный период», «Какая у меня полная сумма задолженности», «Как перевыпустить карту», «Какой у меня минимальный платеж», «Как начисляется кэшбэк», «Как оплатить коммунальные платежи» и т.д. Он расскажет про комиссии, лимиты, программы лояльности, как пользоваться текущими банковскими услугами в Тинькофф и т.д.
С помощью голосового ассистента также можно изменить личные данные в экосистеме «Тинькофф», заказать и отправить на почту электронные документы – например, справку для посольства.
Олег может интерпретировать запросы и при необходимости задавать уточняющие вопросы. Например, если клиент произносит «Хочу в ресторан завтра», голосовой помощник не будет спрашивать дату, а уточнит только недостающую информацию (название ресторана, количество гостей, время) и подтвердит заказ. Если клиент решит перенести поход в ресторан, голосовой ассистент отменит бронирование и предложит другие варианты.
Иногда Олег может сказать или ответить на вопрос, не подумав. Он объясняет это «вспыльчивым характером». Пользователи смогут помочь в обучении Олега, проставляя его репликам «лайки» или «дизлайки», которые будут анализироваться командой «Тинькофф». Если у Олега возникнут затруднения с решением задачи клиента, ему можно сказать «Хватит», или «Позови человека».
Большую часть пользовательских задач Олег будет решать автоматически, для оставшихся голосовой помощник будет привлекать операторов из колл-центра «Тинькофф». Для этого он уточнит необходимую информацию, а затем поставит задание, которое будет выполнять человек. Такое решение, по мнению разработчиков сервиса, позволит максимально автоматизировать все процессы, такие как, например, запись клиента в те салоны красоты, которые пока еще не подключены к общей системе через партнеров.
Как это работает
В 2017 г. «Тинькофф» запустил биометрическую систему собственной разработки. По данным компании, система принимает правильное решение в 99,99% случаев. В 2018 г. в компании стартовала разработка собственной технологии синтеза речи на основе таких нейросетевых моделей, как WaveNet, Tacotron, Deep Voice.
Согласно информации разработчиков голосового ассистента, в настоящее время им удалось добиться корректного распознавания до 95% произнесенных слов. За счет применения суперкомпьютера «Тинькофф» (вычислительный кластер «Колмогоров», пиковая производительность 658,5 Тфлопс/с, восьмое место в рейтинге топ50 российских суперкомпьютеров 30 редакции от 02 апреля 2019 г.) производится обучение нейросетевых моделей для распознавания и синтеза речи, обработка естественного языка, общения на свободные темы.
В процессе используются терабайты данных и десятки тысяч часов человеческой речи. В итоге система распознавания речи «научилась» справляться как с чистыми источниками голоса, так и с зашумленной речью телефонных каналов.
Голосовые технологии «Тинькофф» также помогают компании автоматизировать процессы обслуживания. Так, через распознавание речи ежедневно проходит около миллиона звонков обслуживания, а биометрическая система, обученная на голосах клиентов, помогает отсеивать мошеннические действия в колл-центре.
Голосовой ассистент Олег будет доступен пользователям в мобильном приложении «Тинькофф». Первыми доступ к Олегу получат пользователи мобильных устройств под управлением ОС iOS, позже – после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время, в компании обещают запустить версию для Android-устройств.
Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, совершив денежный перевод через голосового помощника. Для этого необходимо попросить Олега сделать перевод нужному клиенту «Тинькофф». В течение часа после поступления денег на счет получателя в его мобильном приложении также появится Олег.
Будущее голосового ассистента «Тинькофф»
По мере развития и общения с пользователями Олег будет обучаться и менять свой характер. Например, сможет проводить речевой анализ реплик клиента, изучать его настроение в режиме реального времени и подбирать стиль ответов — от дружелюбного до официального.
По данным разработчиков голосового сервиса «Тинькофф», в перспективе Олег будет интегрирован во все элементы экосистемы компании, такие как «Путешествия», «Мобайл», «Инвестиции», «Страхование», «Развлечения», «Бизнес», «Джуниор» и др.
Планируется, что со временем Олег сможет заказать такси, организовать путешествие, подобрать и оплатить авиа и железнодорожные билеты, отели, управлять бронированиями, купить билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия, записать на прием к врачу, оплатить счета, предложить варианты досуга на вечер, показать статистику расходов, подсказать инвестиционную идею в приложении «Тинькофф Инвестиции» и многое другое.
В перспективе ожидается, что мобильным банком «Тинькофф» можно будет управлять целиком с помощью Олега. Кроме того, Олег научится идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий «Тинькофф» и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении, например, перевод денег во время управления автомобилем.