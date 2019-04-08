Huawei готовит дешевый смартфон с мощным флагманским «железом». Цена.

Huawei сразится с Xiaomi на рынке недорогих смартфонов с производительной начинкой. У Xiaomi уже есть дешевый флагман Pocophone F1, и скоро выйдет более актуальный Redmi 2 Pro, а Huawei выпустит свой ответ на базе процессора Kirin 980 и фотокамерой, заимствованной у камерофона P30 Pro, анонсированного в марте 2019 г.

Флагман по цене бюджетника

Huawei работает над новым смартфоном из бюджетной линейки Honor, который обзаведется мощнейшей электроникой и сможет сравниться с дорогим Huawei P30 Pro по качеству съемки (российская стоимость составляет 70 тыс. руб.), пишет портал GSMarena со ссылкой на пост в китайской сети микроблогов Weibo.

Продвижение смартфонов крупных брендов нередко начинается именно с публикации в этой сети списка характеристик. В данном случае утекли подробности об экране смартфона, его процессоре, объемах памяти, интерфейсе зарядки, фотокамерах и емкости аккумулятора. Подобное много раз происходило с гаджетами OnePlus, в том числе и с новейшим OnePlus 7, анонс которого запланирован на май или июнь 2019 г.

Huawei собирается построить свой новый смартфон на базе пока что самого современного процессора собственной разработки – Kirin 980, вышедшего в сентябре 2018 г. и присутствующего во всех флагманах второй половины 2018 г. и первого полугодия 2019 г.

Новый смартфон носит рабочее название Honor 20 Pro, которое может измениться к моменту анонса, предварительно назначенного на 25 апреля 2019 г. Cтоимость гаджета составит от 2300 юаней (22,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 апреля 2019 г.) за базовую модификацию. Отсутствие цены в долларах может указывать на то, что смартфон не будет продаваться за пределами Китая.

Что умеет Honor 20 Pro?

В дополнение к производительному процессору в арсенал смартфона войдет основная камера, состоящая из трех модулей, главный из которых (Sony IMX600) будет обладать разрешением 40 Мп. Второй 20-мегапиксельный сенсор Huawei оснастит сверхширокоугольной оптикой, а третья матрица на 8 Мп с телеобъективом сможет гарантировать 3-кратное оптическое приближение. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, но способ ее размещения (в вырезе или отверстии в дисплее) пока неизвестен.

Возможный дизайн Honor 20 Pro

Экран нового Honor 20 Pro будет основан на матрице OLED с диагональю 6,1 дюйма, и производитель интегрирует в него сканер отпечатков пальцев. Если смартфон все же поступит в продажу за пределами КНР, то он станет первым мобильником линейки Honor на мировой арене, оснащенным подобной технологией разблокировки, поскольку сейчас все модели Honor поставляются с дактилоскопом на задней панели корпуса.

Всего будет предложено три конфигурации Honor 20 Pro – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной или 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость двух последних версий составит, соответственно, 3400 юаней (33,1 тыс. руб.) и 3800 юаней (37 тыс. руб.). Помимо этого, смартфон дополнят программными функциями GPU Turbo и Gaming+ для повышения производительности в мобильных видеоиграх, аккумулятором емкостью 3650 мАч и быстрой 22,5-ваттной (5В 4,5А) посредством интерфейса USB-C.

Без Xiaomi опять не обошлось

Honor 20 Pro – это прямой конкурент пока не представленного моноблока Xiaomi Redmi Pro 2. Идеология у данного аппарата идентичная, но начинка более современная – за минимальную стоимость, характерную для всех устройств семейства Redmi, он может предложить топовый процессор 2019 г. Qualcomm Snapdragon 855 на восьми ядрах, основную фотокамеру на 48 Мп и полностью безрамочный экран.

Публикация в Weibo с характеристиками Honor 20 Pro

Правильнее было бы сравнить Honor 20 Pro с еще одним творением Xiaomi – дешевым флагманом Pocophone F1, продажи которого в России начались в августе 2018 г. по цене 23 тыс. руб. Он тоже построен на топовом процессоре 2018 г., правда, уже на Qualcomm Snapdragon 845, но по возможности встроенных камер до Honor 20 Pro он не дотягивает.

Не менее серьезным противником для Honor 20 Pro, по крайней мере, на российском рынке, окажется и полноценный флагман 2019 г. – Xiaomi Mi 9. В России его стоимость стартует от 35 тыс. руб. за версию с 64 ГБ встроенной памяти, а модификация с накопителем на 128 ГБ оценивается в 38 тыс. руб.

В цену смартфона входят оперативная память объемом 6 ГБ, экран AMOLED на 6,4 дюйма по диагонали с высокопрочным стеклом Gorilla Glass 6 и 27-ваттная быстрая зарядка (плюс 20-ваттная беспроводная). Основная камера в смартфоне тройная: главный модуль Sony IMX586 на 48 Мп, второй – 16 Мп с широкоугольным объективом и третий 12 Мп с «телевиком», отвечающим за 2-кратный оптический зум.