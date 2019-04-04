Xiaomi выпускает радикально дешевый смартфон с суперсовременным процессором

Компании Xiaomi приписывают намерение захватить рынок флагманских смартфонов путем выпуска сверхдешевой модели с начинкой на уровне смартфонов за 70 тыс. руб. Изначально полагалось, что это будет Pocophone F2, наследник очень успешного Pocophone F1, но, по последним данным, смартфон станет частью бюджетной линейки Redmi.

Выдвижная камера

Компания Xiaomi может выпустить новый смартфон Redmi Pro 2, который станет самым дешевым флагманом на процессоре Qualcomm Snapdragon 855. Соответствующая публикация появилась китайской системе микроблогов Weibo, дополненная качественным рендером.

В настоящее время на процессоре Snapdragon 855 работают не так много смартфонов, и все они дорогие и топовые – среди них Samsung S10 (в версии для США и Китая), LG G8 ThinQ, пока не анонсированный OnePlus 7 и Xiaomi Mi 9, тоже характеризующийся невысокой на фоне конкурентов ценой. Главная особенность Redmi Pro 2 – это полное отсутствие вырезов и отверстий в сенсорном экране. Фронтальная камера вынесена здесь в отдельный выдвижной модуль и очень напоминает аналогичное решение в смартфоне Vivo Nex S образца 2018 г. Схожий принцип размещения селфи-камеры может применить и OnePlus в своем новом флагмане.

Спецификации

Фронтальная камера Redmi Pro 2 сможет похвастаться не только оригинальным способом своего размещения в корпусе, но и высоким разрешением: согласно доступным данным, она сможет делать 48-мегапиксельные снимки. На такое среди смартфонов Xiaomi способны пока лишь топовый Mi 9 и бюджетный Redmi Note 7, доступный в России по цене от 14 тыс. руб., но в их случаях 48-мегапиксельный сенсор встроен в основную камеру. Тыльная камера Redmi Pro 2 состоит из трех модулей, разрешение и параметры оптики которых источник не предоставил.

Redmi Pro 2 на неофициальном рендере

Ранние утечки информации гласят, что смартфон укомплектуют аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт по USB-C. Вместе с топовым процессором Qualcomm ему достанутся сразу 6 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации и встроенный накопитель емкостью не менее 64 ГБ, а дисплей, лишенный вырезов и отверстий, получит разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма. Опубликованный рендер также демонстрирует отсутствие на задней панели корпуса сканера отпечатка пальцев – соответствующий сенсор может быть интегрирован непосредственно в тачскрин.





Смартфону приписывают наличие прошивки Android 9 Pie, что может свидетельствовать о возможности его выхода в II или III квартале 2019 г. Google анонсирует Android 10 Q, уже вышедшую в виде публичной бета-версии, лишь в первой половине мая 2019 г. и выпустит ее, по традиции, не раньше августа-сентября 2019 г.

Он существует?

Факт существования Redmi Pro 2 и приближающуюся дату его релиза косвенно подтверждает опубликованный снимок главы Xiaomi.

Глава Xiaomi с неизвестным смартфоном в руках

На фотографии Лей Цзунь (Lei Jun) держит смартфон с каплевидным вырезом в дисплее, а на столе рядом с ним лежит гаджет с полностью безрамочным дисплеем.

Вероятно, это и есть Redmi Pro 2

Им в итоге и может оказаться Redmi Pro 2, и, если это действительно он, то владельцы проводных наушников смогут отказаться от переходников с USB-C на mini-jack – на фото отчетливо различим штатный 3,5-миллиметровый вход.

А как же PocoPhone?

У Xiaomi уже есть более чем успешный опыт выпуска дешевого смартфона с флагманской начинкой – летом 2018 г. свет увидел аппарат Pocophone F1 на базе самого мощного на тот момент процессора Qualcomm Snapdragon 845. В России этот смартфон вышел в августе 2018 г. по цене 23 тыс. руб. и стоил более чем вдвое дешевле Samsung Galaxy S9 со схожей начинкой.

Предварительный дизайн Pocophone F2

В 2019 г. Xiaomi собиралась выпустить Pocophone F2 на новом Snapdragon 855, но пока об этом смартфоне информации нет. Не исключено, что в итоге вместо него выйдет как раз Redmi Pro 2.