В России начали продавать суперфлагманские смартфоны Huawei. Цены ниже европейских
Компания Huawei открыла в России предварительный заказ на новейшие топовые смартфоны линейки P30 с выдающимися возможностями фото- и видеосъемки и объявила их стоимость. По цене они вполне сравнимы с моделями Samsung серии Galaxy S10, поступившими в продажу в марте 2019 г., которым они не уступают в плане технических возможностей. Каждому оформившему предзаказ на новинки Huawei подарит полезный гаджет.
P30 в России
Китайская компания Huawei привезла в Россию свои новые самые продвинутые с технической точки зрения смартфоны серии P30, анонсированные в конце марта 2019 г. Россияне смогут приобрести все три модели линейки, и в продажу они поступят одновременно.
В Европе младшая комплектация модели Huawei P30 со 128-гигабайтным накопителем оценивается в 750 евро (54,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2019 г.), тогда как за P30 Pro с таким же объемом памяти попросят уже 1000 евро (74 тыс. руб.). Более дорогие версии с 256 ГБ и 512 ГБ памяти оценены, соответственно, в 1100 евро (81,4 тыс. руб.) и 1200 евро (88,8 тыс. руб.). Стоимость P30 Lite в Европе не установлена, но известно, сколько за него просят в Канаде - порядка $335 (21,8 тыс. руб.). Российские цены на смартфоны приведены ниже. На российском рынке смартфоны представлены не во всех доступных комплектациях.
|Модель
|Комплектация
|Стоимость
|Huawei P30
|6 ГБ оперативной памяти, 128 Гб встроенной
|50 тыс. руб.
|Huawei P30 Pro
|8 Гб оперативной памяти, 256 ГБ встроенной
|70 тыс. руб.
|Huawei P30 Lite
|4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной
|22 тыс. руб.
Источник: Huawei
Из таблицы видно, что новинки Huawei в России стоят дешевле, чем в Европе, и разница особенно заметна на примере старшей модели P30 Pro. Аналогично поступила и компания Samsung – ее новые топовые смартфоны серии S10 стоят в России практически столько же, сколько и в Европе. За S10e она просит 57 тыс. руб., За S10 – 69 тыс. руб, а прямой конкурент P30 Pro, Galaxy S10+, доступен в России по цене 77 тыс. руб. Отметим, что базовый Samsung Galaxy S10e нельзя сравнивать с доступным Huawei P30 Lite – S10e построен на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 (7 нанометров, в версиях для США и Китая) или Samsung Exynos 9820 (8 нанометров), тогда как P30 Lite собран на Kirin 710 – 12-нанометровом процессоре среднего уровня. Доступные цвета корпуса P30 и P30 Pro – светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora), оба градиентные. Список оттенков российского P30 Lite производитель не раскрывает.
С 3 апреля 2019 г. новые флагманы Huawei доступны для предварительного заказа, тогда как появление их в российской рознице назначено на 13 апреля 2019 г. За оформление предзаказа покупателям не полагаются скидки – вместо них они получат современные смарт-часы Watch GT. Схожий принцип привлечения внимания потребителя применила и компания Xiaomi, в конце марта 2019 г. выпустившая в России бюджетный камерофон Redmi Note 7 с подарком в виде фитнес-браслета Mi Band 3.
Возможности смартфонов
Huawei P30 lite, самый доступный из нового китайского трио, располагает LPTS-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешением Full HD+ или 2312х1080 пикселей. Толщина рамок вокруг него сведена к минимуму, а в верхней части имеется небольших размеров вырез под селфи-камеру 32 Мп с диафрагмой f/2.0. Сканер отпечатков пальцев вынесен на тыльную панель.
Смартфон работает от аккумулятора емкостью 3340 мАч и заряжается по USB-C с поддержкой ускоренной 18-ваттной зарядки. В нем присутствует гибридный слот под две SIM-карты, есть поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ и основная камера, состоящая их трех модулей: 24 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой 2 Мп для размытия фона. Управляется P30 Lite прошивкой EMUI 9, установленной поверх Android 9 Pie.
Этим же ПО располагают и старшие модели Huawei P30 и P30 Pro, хотя в скором будущем компания может перевести все свои смартфоны на собственную платформу Kirin OS. В модели P30 используется OLED-экран с поддержкой разрешения Full HD+ и диагональю 6,1 дюйма, тогда как в P30 Pro размер матрицы составил 6,47 дюйма при том же разрешении. Сенсоры отпечатков пальцев этих моделях встроены непосредственно в дисплей. В основе обоих смартфонов находится 7-нанометровый чип Kirin 980 производства Huawei, в состав которого вошел двойной нейромодуль для быстрого распознавания и обработки изображений.
Главное конкурентное преимущество
Во время презентации своих флагманов Huawei сделала упор на их фотокамеры, и вся их рекламная кампания строится на них же. В смартфонах используется та же фронтальная камера, что и в P30 Lite, тогда как основные модули уже более современные. Разрешение тыльной камеры в P30 составляет 40+16+8 Мп с диафрагмой, соответственно, f/1,8, f/2,2 и f/2,4 (оптический зум 3x, гибридный зум 5х, цифровой зум 30х, ISO 204 800), а в P30 Pro камер сзади и вовсе четыре. К ним относятся основная 40 Мп с широкоугольным объективом (f/1,6), 20 Мп с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 8 Мп с «телевиком» (f/3,4) и сенсор глубины резкости (оптический зум 3х, гибридный зум 10х, цифровой зум 50х, ISO 409 600).
В состав P30 и P30 Pro вошли аккумуляторы емкостью 3650 и 4200 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки Super charge мощностью до 40 ватт и 15-ваттной беспроводной зарядки. В P30 Pro также добавлена функция реверсивной зарядки, позволяющая ему отдавать энергию своего аккумулятора другим гаджетам – смартфонам, наушникам и др. Впервые эта возможность появилась в смартфоне Huawei Mate 20 Pro образца осени 2018 г., и в новых Samsung Galaxy S10 она тоже есть. В состав всех трех смартфонов Huawei входит чип NFC для бесконтактных платежей.