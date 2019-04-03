В России начали продавать суперфлагманские смартфоны Huawei. Цены ниже европейских

Компания Huawei открыла в России предварительный заказ на новейшие топовые смартфоны линейки P30 с выдающимися возможностями фото- и видеосъемки и объявила их стоимость. По цене они вполне сравнимы с моделями Samsung серии Galaxy S10, поступившими в продажу в марте 2019 г., которым они не уступают в плане технических возможностей. Каждому оформившему предзаказ на новинки Huawei подарит полезный гаджет.

P30 в России

Китайская компания Huawei привезла в Россию свои новые самые продвинутые с технической точки зрения смартфоны серии P30, анонсированные в конце марта 2019 г. Россияне смогут приобрести все три модели линейки, и в продажу они поступят одновременно.

В Европе младшая комплектация модели Huawei P30 со 128-гигабайтным накопителем оценивается в 750 евро (54,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 апреля 2019 г.), тогда как за P30 Pro с таким же объемом памяти попросят уже 1000 евро (74 тыс. руб.). Более дорогие версии с 256 ГБ и 512 ГБ памяти оценены, соответственно, в 1100 евро (81,4 тыс. руб.) и 1200 евро (88,8 тыс. руб.). Стоимость P30 Lite в Европе не установлена, но известно, сколько за него просят в Канаде - порядка $335 (21,8 тыс. руб.). Российские цены на смартфоны приведены ниже. На российском рынке смартфоны представлены не во всех доступных комплектациях.

Российские цены на смартфоны Huawei P30

Модель Комплектация Стоимость Huawei P30 6 ГБ оперативной памяти, 128 Гб встроенной 50 тыс. руб. Huawei P30 Pro 8 Гб оперативной памяти, 256 ГБ встроенной 70 тыс. руб. Huawei P30 Lite 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной 22 тыс. руб.

Источник: Huawei

Из таблицы видно, что новинки Huawei в России стоят дешевле, чем в Европе, и разница особенно заметна на примере старшей модели P30 Pro. Аналогично поступила и компания Samsung – ее новые топовые смартфоны серии S10 стоят в России практически столько же, сколько и в Европе. За S10e она просит 57 тыс. руб., За S10 – 69 тыс. руб, а прямой конкурент P30 Pro, Galaxy S10+, доступен в России по цене 77 тыс. руб. Отметим, что базовый Samsung Galaxy S10e нельзя сравнивать с доступным Huawei P30 Lite – S10e построен на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 (7 нанометров, в версиях для США и Китая) или Samsung Exynos 9820 (8 нанометров), тогда как P30 Lite собран на Kirin 710 – 12-нанометровом процессоре среднего уровня. Доступные цвета корпуса P30 и P30 Pro – светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora), оба градиентные. Список оттенков российского P30 Lite производитель не раскрывает.

Huawei P30 Pro

С 3 апреля 2019 г. новые флагманы Huawei доступны для предварительного заказа, тогда как появление их в российской рознице назначено на 13 апреля 2019 г. За оформление предзаказа покупателям не полагаются скидки – вместо них они получат современные смарт-часы Watch GT. Схожий принцип привлечения внимания потребителя применила и компания Xiaomi, в конце марта 2019 г. выпустившая в России бюджетный камерофон Redmi Note 7 с подарком в виде фитнес-браслета Mi Band 3.

Возможности смартфонов

Huawei P30 lite, самый доступный из нового китайского трио, располагает LPTS-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешением Full HD+ или 2312х1080 пикселей. Толщина рамок вокруг него сведена к минимуму, а в верхней части имеется небольших размеров вырез под селфи-камеру 32 Мп с диафрагмой f/2.0. Сканер отпечатков пальцев вынесен на тыльную панель.

Huawei P30

Смартфон работает от аккумулятора емкостью 3340 мАч и заряжается по USB-C с поддержкой ускоренной 18-ваттной зарядки. В нем присутствует гибридный слот под две SIM-карты, есть поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ и основная камера, состоящая их трех модулей: 24 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой 2 Мп для размытия фона. Управляется P30 Lite прошивкой EMUI 9, установленной поверх Android 9 Pie.

Этим же ПО располагают и старшие модели Huawei P30 и P30 Pro, хотя в скором будущем компания может перевести все свои смартфоны на собственную платформу Kirin OS. В модели P30 используется OLED-экран с поддержкой разрешения Full HD+ и диагональю 6,1 дюйма, тогда как в P30 Pro размер матрицы составил 6,47 дюйма при том же разрешении. Сенсоры отпечатков пальцев этих моделях встроены непосредственно в дисплей. В основе обоих смартфонов находится 7-нанометровый чип Kirin 980 производства Huawei, в состав которого вошел двойной нейромодуль для быстрого распознавания и обработки изображений.

Главное конкурентное преимущество

Во время презентации своих флагманов Huawei сделала упор на их фотокамеры, и вся их рекламная кампания строится на них же. В смартфонах используется та же фронтальная камера, что и в P30 Lite, тогда как основные модули уже более современные. Разрешение тыльной камеры в P30 составляет 40+16+8 Мп с диафрагмой, соответственно, f/1,8, f/2,2 и f/2,4 (оптический зум 3x, гибридный зум 5х, цифровой зум 30х, ISO 204 800), а в P30 Pro камер сзади и вовсе четыре. К ним относятся основная 40 Мп с широкоугольным объективом (f/1,6), 20 Мп с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 8 Мп с «телевиком» (f/3,4) и сенсор глубины резкости (оптический зум 3х, гибридный зум 10х, цифровой зум 50х, ISO 409 600).

Huawei P30 Lite

В состав P30 и P30 Pro вошли аккумуляторы емкостью 3650 и 4200 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки Super charge мощностью до 40 ватт и 15-ваттной беспроводной зарядки. В P30 Pro также добавлена функция реверсивной зарядки, позволяющая ему отдавать энергию своего аккумулятора другим гаджетам – смартфонам, наушникам и др. Впервые эта возможность появилась в смартфоне Huawei Mate 20 Pro образца осени 2018 г., и в новых Samsung Galaxy S10 она тоже есть. В состав всех трех смартфонов Huawei входит чип NFC для бесконтактных платежей.