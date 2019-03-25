Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского

Президент Украины Петр Порошенко ослабил санкции в отношении российского разработчика биллинговых систем «Петер-сервис», поставляющего решения для сотового оператора «Киевстар». Ранее «Киевстар» хотел перейти на продукты Ericsson, но переход пока не завершен. Также санкции введены в отношении швейцарского ИТ-разработчика Spitch.

Порошенко ослабил санкции в отношении «Петер-Сервиса»

Президент Украины Петр Порошенко изменил ранее введенные им же санкции в отношении петербургской ИТ-компании «Петер-сервис» (нынешнее название - Nexign). Указ президента был принят на основании решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО).

Санкции в отношении «Петер-Сервиса» и его украинской «дочки» «Петер-Сервис-Украина» - были введены в 2018 г. Они включали блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет передачи и технологий и др.

Также в решении было отдельно сказано о запрете заключать и выполнять условия договоров по интеграции и обслуживанию программных продуктов производства «Петер-Сервис» и «Петер-Сервис-Украина». Нынешний указ дополняет данный пункт исключением: договора с «Петер-Сервисом» все-таки можно выполнять для устранения аварийных ситуаций, делающих невозможным выполнение телекоммуникационным оператором своих обязанностей.

Кому принадлежит «Петер-Сервис»

«Петер-Сервис» был основан в 1990-х годах в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на разработке решений для операторов связи, включая биллинг. Компания входила в холдинг «Телекоминвест», частью которого был сотовый оператор «Мегафон». Соответственно, «Мегафон» был для «Петер-Сервиса» основным клиентом. В 2008 г. владельцем «Телекоминвеста» и основным акционером «Мегафона» стал Алишер Усманов.

Президент Украины Петр Порошенко ослабил санкции против

российского ИТ-разработчика «Петер-сервис» и ввел против швейцарского Spitch

В конце 2018 г. «Петер-Сервис» был продан «ИКС-Холдингу», владелец которого Антон Черепенников был партнером Усманова по киберспортивному бизнесу.

На Украине основным клиентом «Петер-Сервиса» является сотовый операторов «Киевстар», который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. Первый раз биллинговую систему для «Киевстара» петербургская компания поставила еще в 1998 г.

Как «Киевстар» хотел перейти на Ericsson

В 2015 г. Vimpelcom (прежнее название группы Veon) договорился со шведским поставщиком телекоммуникационного оборудования Ericsson о разработке системы поддержки операций (BSS) для всех стран его присутствия. Биллинг должен был стать частью данной BSS-системы. Сумма контракта составляла $1 млрд.

В 2018 г., когда на Украине были введены санкции в отношении «Петер-Сервиса», в «Киевстаре» указывали на намерении перейти на системы от Ericsson. Однако еще в 2017 г. стало известно, что контракт Veon с Ericsson забуксовал.

Недавно стороны договорились, что Ericsson не будет выполнять все взятые на себя обязательства, и выплатит Veon компенсацию в $350 млн. Внедрение решений от Ericsson продолжится в тех странах присутствия Veon, где у операторов группы уже есть сотрудничество с данным производителем. Например, в России «Вымпелком» остался на биллинге от Amdocs.

Представитель «Киевстара» Ирина Леличенко говорит, что оператор продолжает сотрудничество с Ericsson по модернизации своих биллинговых систем по примеру проектов, которые уже были реализованы операторами группы Veon в Алжире и Грузии.

Гендиректор Nexign Игорь Горьков заявил CNews, что в условиях ограничения своей деятельности на Украине компания более не ведет свой бизнес с локальными операторами связи в этой стране. При этом все обязательства компании перед клиентами были выполнены в полном объеме.

В то же время источник CNews на телекоммуникационном рынке Украины говорит, что «Киевстар» продолжает использовать биллинг от «Петер-Сервиса». Что касается пилотной зоны с Ericsson, то она была свернута 1 марта. В связи с этим «Киевстар» и пролоббировал возможность сотрудничать с «Петер-Сервисом» в экстренных случаях, считает собеседник издания.

Санкции против швейцарского разработчика решения для распознавания речи

В указе Порошенко есть еще одна ИТ-компания, попавшая под санкции - это швейцарская Spitch, созданная бывшим руководителем ИТ-департамента Правительства России Алексеем Поповым. Spitch разрабатывает решения для распознавания голоса для банков, телекоммуникационных компаний и транспортной отрасли, в числе ее клиентов находится Сбербанк.

Санкции в отношении Spitch аналогичны санкциям в отношении «Петер-Сервиса». В том числе запрещается заключать и выполнять условия договоров по интеграции и обслуживанию программных продуктов данной компании, кроме случаев необходимости устранения аварийных ситуаций, которые делают невозможным выполнение телекоммуникационным операторов своих обязанностей. С кем из украинских операторов связи сотрудничает Spitch, не известно.