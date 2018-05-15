Oppo выпустила смартфон за $200 с флагманскими характеристиками. Видео

Представленный в Индии 6-дюймовый смартфон Oppo Realme 1 с 8-ядерным процессором, объемом памяти 6 ГБ и накопителем 128 ГБ поступит в розницу по цене около $200. Модель с памятью 3 ГБ и накопителем 64 ГБ и вовсе предлагается за $130.

Пробивая ценовое дно

Китайский производитель мобильной техники Oppo (входит в концерн BBK Electronics) анонсировал в Индии новый смартфон Oppo Realme 1 с привлекательным соотношением характеристик и розничной цены.

Oppo позиционирует свою новинку в качестве оптимального решения для молодежи – именно для этого компания создала и продвигает новый бренд Realme. В настоящее время известно, что смартфон Oppo Realme 1 пока будет продвигаться только в Индии. Появление аппарата на других рынках не исключено, но пока об этом нет никакой достоверной информации.

Характеристики и особенности

Смартфон Oppo Realme 1 выполнен в корпусе с «кристаллическим» цветовым оформлением и оснащен крупным 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full-HD+ (2160 x 1080 пикселей) и новомодным сейчас соотношением сторон 18:9. Экран покрывает 84,75% лицевой поверхности смартфона.

«Кристаллическое» оформление корпуса Oppo Realme 1

Oppo Realme 1 получил достаточно мощный 8-ядерный мобильный процессор Helio P60 производства компании MediaTek, ядра которого работают на тактовой частоте 2 ГГц. Как отмечается в анонсе смартфона, Realme 1 получил также дискретный 2-ядерный процессор с технологией искусственного интеллекта.

6-дюймовый экран Oppo Realme 1

Смартфон Oppo Realme 1 будет доступен в рознице с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем, с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем, а также с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем. Все три модели оснащены отдельным слотом под карты памяти microSD.

Аппаратное оснащение Oppo Realme 1

Основная камера Oppo Realme 1 на тыльной стороне аппарата обладает разрешением 13 МП и оснащена светодиодной вспышкой. Фронтальная селфи-камера обладает разрешением 8 МП, поддерживает съемку фото, видео и функцию видеозвонков. Чип ИИ, в частности, задействован в работе технологии Oppo AI Beauty 2.0 для распознавания лиц по 296 точкам и улучшения портретов. Смартфон также поддерживает технологию виртуальных стикеров – как с основной, так и с селфи-камерой.

Основная 13 МП камера Oppo Realme 1

Модель Oppo Realme 1 полностью лишена сканера отпечатков пальцев, вместо этого используется технология распознавания лиц Face Unlock, которая, по данным компании, способна разблокировать смартфон всего за 0,1 с.

Еще одной функцией искусственного интеллекта на борту Oppo Realme 1 является поддержка встроенного персонального ассистента AI Board Assistant. Обе SIM-карты смартфона поддерживает сети 4G VoLTE, в наличии также полный набор стандартных интерфейсов, влючая Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

Смартфон оснащен встроенной батареей емкостью 3410 мАч с функцией быстрой зарядки AI Battery Management.

Габариты смартфона Oppo Realme 1 составляют 156,5 х 75,2 х 7,8 мм, вес 155 г. Смартфон поступит в розницу с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo и фирменной надстройкой ColorOS 5.0.

Начало продаж и цены

Топовая версия Oppo Realme 1 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем будет доступна в трех вариантах оформления корпуса: бриллиантовый черный (Diamond Black), лунное серебро (Moonlight Silver) и солнечный красный (Solar Red), по цене 13990 индийских рупий (порядка $205). Продажи этой модели стартуют на индийском зеркале Amazon в полдень 25 мая.

Продажи Oppo Realme 1 стартуют в Индии 25 мая

Вариант с 4 ГБ памяти и 64 ГБ накопителем обойдется в 10990 индийских рупий (около $160). Самый недорогой вариант с 3 ГБ памяти и 32 ГБ накопителем можно будет приобрести за 8990 рупий (примерно $130). Эти модети будут доступны чуть позжде – примерно через месяц, в черном (с синей «кристаллизацией») и красном вариантах оформления корпуса.