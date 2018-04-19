Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд

В Пекине 19 апреля 2018 г. состоялся финальный этап чемпионата мира по спортивному программированию ACM ICPC-2018. Титул победителя вновь завоевали представители России, но на этот раз, москвичи.

Победа МГУ

Команда Московского государственного университета (МГУ) впервые в своей истории стала победителем международной олимпиады по спортивному программированию ACM ICPC 2018. Триумфаторов в лице Михаила Ипатова, Владислава Макеева и Григорий Резникова наградили кубком Чемпионата мира, золотыми медалями и денежным призом в размере $15 тыс.

«Результаты оказались весьма предсказуемы. Очень рады за заслуженную, а главное – долгожданную, победу команды МГУ. Они долго шли к этому успеху, пять раз занимая второе место», – сказал Роман Елизаров, председатель жюри регионального полуфинала ICPC в Северной Евразии, тьютор Университета ИТМО.

Заключительный этап соревнования состоялся 19 апреля 2018 г. в Пекине, столице КНР. 140 командам из 51 страны, среди которых 11 представляли Россию, предстояло решить 11 задач за пять часов.

Команда МГУ: Михаил Ипатов, Григорий Резников, Елена Андреева (тренер), Владислав Макеев

По условиям конкурса, в распоряжении каждой команды находится всего один компьютер без доступа в интернет, поэтому, кроме знания алгоритмов, умения логично размышлять и находить нестандартные подходы к решению задач, участникам было необходимо продемонстрировать навыки работы в команде в условиях жестких временных рамок. Студентам МГУ удалось успешно решить девять задач. Последнюю из них они сдали за две минуты до окончания соревнования, и этого оказалось достаточно для уверенной победы.

Прочие призеры

Кроме титула чемпиона на олимпиаде разыгрываются золотые, серебряные и бронзовые медали. В прошлые годы ими награждались лучшие 12 команд турнира, но в этом году 13 команд решило по семь задач, поэтому судьи решили присудить одну дополнительную награду: она и досталась Уральскому Федеральному Университету (УрФУ). В список призеров также вошли и другие российские команды. Второе место и золотые медали за правильное решение восемь задач завоевали студенты МФТИ. Представители Санкт-Петербургского ИТМО – победителя турнира в 2017 г. и действующего рекордсмена по числу побед в нем – взяли «бронзу», справившись с семью задачами.

Команда МФТИ заняла второе место

Также в число 13 лучших команд попали представители Пекинского университета (Китай), Университета Токио (Япония), Сеульского национального университета (Южная Корея), Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), Университета Цинхуа (Китай), Шанхайского университета транспорта, Университета Центральной Флориды (США), Массачусетского технологического института (США) и Вильнюсского университета (Литва).

Действующий рекордсмен по числу побед на чемпионате, команда ИТМО, заняла 9 место и получила бронзовую медаль

Турнир 2018 г. стал 42 по счету, собрав рекордное количество участников – на всех этапах олимпиады состязались около 50 тыс. студентов из почти 3,1 тыс. университетов 111 стран.

История побед

Российские программисты принимают участие в ACM ICPC с 1993 г. и неизменно побеждают в течение последних семи лет. С 2000 г. россияне 13 раз ступали на верхнюю ступень пьедестала почета

В 2017 г. победу одержала команда ИТМО.

В 2016 г. вновь отличились наши соотечественники, представлявшие СПбГУ.

В 2015 г. студенты ИТМО оказались на голову сильнее конкурентов, впервые среди всех команд в мире решив все поставленные задачи.

Турнир 2014 г. так же завершился триумфом российской школы программирования: команда СПбГУ решила семь задач за пять часов и завоевала кубок чемпионата.

В 2013 г. успеха на родной земле смогли добиться молодые программисты из ИТМО – конкурс проходил в Санкт-Петербурге. Победили представители этого вуза и в Польше в 2012 г, решив девять из 12 задач.