Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Студенты ИТМО выиграли первое место на старейшей в мире олимпиаде по программированию ACM ICPC 2017, решив задачи быстрее соперников. Это седьмая победа вуза на чемпионате, что является мировым рекордом. Победитель прошлого года СПбГУ занял четвертое место.

Победа ИТМО

Команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) заняла первое место на международной олимпиаде по программированию ACM ICPC 2017. Помимо золотой медали, Иван Белоногов, Илья Збань, Владимир Смыкалов и их тренер Андрей Станкевич были награждены призом в $12 тыс.

Заключительный тур олимпиады прошел 24 мая в Рапид-Сити, США. Представителям ИТМО удалось правильно решить 10 задач из 12, и сделать это быстрее, чем соперники. По словам победителей, справиться с 10 задачами за 4 часа им помогла интуиция, позволившая опереться в процессе решения на частично доказанные факты. Чемпионы являются студентами кафедры компьютерных технологий, их тренер воспитывает финалистов ACM ICPC последние 15 лет.

Другие призы

Медалями чемпионата награждаются 12 лучших команд, участвовавших в финале. В этот раз место со второго по четвертое заняли команды Варшавского университета, Сеульского университета и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Их участники также решили по 10 задач из 12, но проиграли в скорости. Эти команды тоже были награждены золотыми медалями.

ИТМО в седьмой раз стал чемпионом мира по программированию

В число серебряных призеров олимпиады вошли команды Фуданьского университета, Пекинского университета, Университета Синьхуа и Московского физико-технического института. Бронзовыми медалями были награждены команды Токийского университета, шведского Королевского технологического института, Уральского федерального университета и Корейского института передовых технологий.

Рекордсмены олимпиады

Россия участвует в ACM ICPC с 1995 г. За это время российские команды становились чемпионами олимпиады 12 раз. Для ИТМО нынешняя победа оказалась уже седьмой. В прошлом году первое место занял СПбГУ, на счету которого в общей сложности 4 победы в олимпиаде. ИТМО в том же году получил серебряную медаль. Вуз является рекордсменом по количеству побед на ACM ICPC, которая впервые была проведена в 1977 г. Старейший в мире чемпионат по программированию спонсирует компания IBM.

В олимпиаде этого года приняли участие 46 381 студент из 2 948 университетов 103 стран. До финала дошли 133 команды, в том числе 13 российских. Три из них представляли вузы Москвы, столько же команд приехало из Санкт-Петербурга, остальные участники были из Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Саратова, Самары и Томска.