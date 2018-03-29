 

В Россию приехал смартфон Nokia 7 plus на «чистом» Android. Цена

Техника
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, Текст: Владимир Бахур
В России с 3 апреля начинаются продажи нового смартфона Nokia 7 plus из линейки Android One. Новинка получила 6-дюймовый экран, сдвоенную камеру с оптикой Zeiss и «чистый Android Oreo.

Обновленная «семерка» в среднеценовом диапазоне

Компания HMD Global, владеющая торговой маркой на мобильные устройства Nokia, официально объявила о начале продаж в России с 3 апреля нового смартфона Nokia 7 Plus, впервые представленного на выставке MWC 2018.

Список интересных функций новой «плюсовой семерки», помимо крупного 6-дюймового экрана с соотношением сторон 18:9 и сдвоенной оптики Zeiss, также включает реализацию «чистой» программной среды Google в рамках концепции Android One.

Владелец телефона Android One получает стандартный интерфейс, подобранный набор предустановленных приложений и бесплатное хранение неограниченного количества фотографий высокого качества в Google Фото, и главное – регулярное обновление функций безопасности и постоянные обновления операционной системы на протяжении не менее 2 лет, включая все передовые разработки Google, такие как Google Ассистент.

Особенности конструкции и характеристики

Смартфон Nokia 7 Plus получил компактный металлический корпус из анодированного алюминиевого сплава 6000 серии с узкими рамками и скругленной задней поверхностью с керамическим покрытием. Ширина смартфона при этом осталась той же, что применялась в устройствах с диагональю 5,5 дюйма. Габариты смартфона составляют 158,38 x 75,64 x 9,55 мм.

Тонки металлический корпус Nokia 7 Plus с керамикой

Смартфон Nokia 7 plus получил 6-дюймовый дисплей на матрице IPS с разрешением Full HD+ (2160 × 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, защищенный 2.5D стеклом Gorilla Glass 3.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность смартфона, при этом аккумулятор емкостью 3800 мАч позволяет работать без подзарядки до двух дней. Смартфон оснащен встроенным накопителем eMMC 5.1 емкостью 64 ГБ и поддерживает карты microSD емкостью до 256 ГБ. 

Основная камера выполнена на двух сенсорах – основном высокочувствительном 12 МП с размером пикселя 1,4 мкм и оптикой Zeiss f/1.75, и дополнительном 13 МП с 1,0 мкм пикселями и теле-оптикой Zeiss с апертурой F2.6. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков выполнена на 16 МП сенсоре и также оснащена оптикой Zeiss.

Основная сдвоенная камера Nokia 7 Plus с оптикой Zeiss

Традиционный для новых камер Nokia режим двусторонней сьемки позволяет снимать одновременно на фронтальную и основную камеры и транслировать интересные моменты на разделенном экране сразу в Facebook Live или YouTube Live. Высококачественная запись объемного звука благодаря обеспечивается трем микрофонам с технологией Nokia OZO Audio.

Смартфон Nokia 7 Plus в черном и белом корпусах

Смартфон поддерживает сети LTE кат. 6, 2CA, 300 Мбит/с (загрузка)/50 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, интерфейс Bluetooth 5.0, навигацию GPS/AGPS+ГЛОНАСС+BDS, NFC. Новинка оснащена симметричным разъемом USB Type-C (USB 2.0). 

Варианты и цены

Смартфон Nokia 7 plus поступит в российскую розницу 3 апреля в двух вариантах цветового исполнения корпуса, черном и белом. Ориентировочная розничная цена смартфона указана производителем на уровне 27 990 руб.

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