Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией

Фракция ЛДПР внесла законопроект о запрете взимания роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Ранее такая идея была поддержана главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Однако сотовые операторы предупреждают, что отмена роуминговых тарифов для Белоруссии приведет к росту тарифов для остальных направлений.

Законопроект о запрете роуминга при поездках по России и Белоруссии

В Государственную Думу внесен законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга, а также взимания роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию. Авторами документа выступил ряд депутатов фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР): Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев и Иван Сухарев.

Документ представляет из себя поправки в Закон «О связи». Предлагается закрепить норму о том, что услуги по передачи данных, предоставления доступа в интернет с использованием точек доступа и телефонных соединений между абонентами в пределах России и Белоруссии осуществляется по единому тарифу независимо от местонахождения абонента на территории России и Белоруссии.

Согласно законопроекту, плату за входящие вызовы можно будет взимать только в случае нахождения абонента за пределами России и Белоруссии. Сейчас плату за входящий звонок можно взимать при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Последствия для абонентов

В случае принятия законопроект будет запрещен, в первую очередь, внутрисетевой роуминг, который включается при перемещении абонента между различными регионами, но в пределами сети одного оператора. Кроме того запрет попадет и национальный роуминг, который работает при перемещении абонента между различными регионами и различными сотовыми операторами.

К роуминговым идеям депутатов добавился запрет на роуминг при поездках россиян в Белоруссию

Сейчас существуют четыре основных российских сотовых оператора - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2. Они обеспечивают внутрисетевой роуминг по льготным тарифам на всей территории России, кроме Крыма. В этом регионе действует национальный роуминг с местными операторами по более высоким тарифам.

Кроме того, в законопроекте говорится и о запрете взимания роуминговых тарифов при путешествиях россиян в Белоруссию, которая формально вместе с Россией входит в состав единого Союзного государства. В Белоруссии работает три основных сотовых оператора: «МТС-Белоруссия» (находится под контролем российских властей, совладельцем компании является российская МТС), Velcom («дочка» Telekom Austria) и БЭСТ (принадлежит турецкому Turkcell).

Почему надо запрещать роуминг

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что роуминг при путешествиях по России исторически возник из-за этого, что ранее сотовые операторы обязаны были пропускать трафик через специального оператора (до середины 2000-х годов им был «Межрегиональный Транзиттелеком»). Сейчас же такая практика применяется лишь в исключительных ситуациях.

Кроме того, недавно роуминг был отменен для жителей Евросоюза, напоминают авторы законопроекта. Относительно же отмены роуминга при поездках в Белоруссию в пояснительной записке говорится, что из всех постсоветских стран экономическая интеграция у России в наибольшей степени происходит именно с Белоруссией. Кроме того, между Россией и Белоруссией происходит наибольший миграционный поток.

Фракция ЛДПР - пионер в области предложений об избавлении россиян от роуминговых трат. Еще в 2010 г. депутаты фракции подготовили законопроект о запрете внутрисетевого роуминга.

Позднее документ был модифицирован: предлагалось запретить взимать плату лишь за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. В 2012 г. министр связи Николай Никифоров также поддерживал законодательное запрещение внутрисетевого роуминга, но позже министерство отказалось от этой идеи.

В 2017 г. «борьбу» с роумингом начала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В начале года замглавы службы Анатолий Голомолзин пообещал в ближайшее время отменить внутрисетевой роуминг и национальный роуминг в Крыму. Серьезных подвижек по этим вопросам, однако, не произошло, в связи с чем позднее глава ФАС Игорь Артемьев предложил вообще изъять из законодательства сам термин «роуминг», оставив его лишь как техническое понятие.

Кто поддерживает отмену роуминга с Белоруссией

В конце июня 2017 г. в Госдуму уже был внесен законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга: он был разработан фракцией «Справедливая Россия».

Позднее, в ходе российско-белорусского межгосударственного форума, замруководителя Национального собрания Белоруссии по вопросам науки, образованию, культуре и социального развития Андрей Белоусов предложил отменить роуминг между Россией и Белоруссией.

Эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер назвала «диковатым» сам факт наличие такого рода роуминга, добавив, что его отмена будет способствовать общению «людей, молодежи, регионов». Затем за отмену роуминга между двумя странами выступил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Законопроект, предложенный ЛДПР, по сути дублирует предложения фракции «Справедливая Россия» по отмене роуминга, с добавлением запрета на взимание роуминговых тарифов при поездках в Белоруссию.

Российские сотовые операторы предупреждают о последствиях

Российские сотовые операторы настороженно отнеслись к идеи запрета роуминга при поездках в Белоруссию. Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина напомнила, что вопрос отмены роуминговой составляющей зависит не только от российских, но и от белорусских сотовых операторов.

Уровень межоператорских тарифов между Россией и Белоруссией сейчас довольно высок, кроме того белорусские операторы выставляют тарифы на приземление трафика на свои сети выше среднерычноных.

В «Вымпелкоме» считают, что у них и так низкие тарифы на роуминг с Белоруссией: 10 руб. за одну минуту (после исчерпания ежедневного пакета из 10 минут за 100 руб.) и 5 руб. за 1 МБ трафика.

Собеседник CNews в одном сотовых операторов добавляет: если решение о снижении роуминговых тарифов при поездках в Белоруссию будет принято в одностороннем порядке, это приведет к росту тарифов для всех абонентов, включая тех, кто никогда не был в Белоруссии.

Пресс-службы белорусских сотовых операторов не ответили на запросы CNews.