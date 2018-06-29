«М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free

«М.Видео» и «Эльдорадо», входящие в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, протестируют систему Tax Free. Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации. В рамках национального пилотного этапа сервис Tax Free уже заработал в 13 магазинах Группы, в течение нескольких дней запустится еще в четырех. После успешного завершения пилота система Tax Free будет распространена на все магазины «М.Видео» и «Эльдорадо».

К системе Tax Free в рамках пилота розничные сети планируют подключить 17 магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» в девяти городах, обозначенных Минпромторгом РФ в качестве тестовых: Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург, большинство из которых принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей Чемпионата Мира по футболу 2018. На протяжении 2018 г. «М.Видео» и «Эльдорадо» планируют работать со всеми четырьмя операторами, аккредитованными Минпромторгом РФ: Global Blue, Premier, Hi Sky и Национальным Оператором Tax Free.

«Группа "М.Видео", объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо", традиционно принимает участие во многих федеральных пилотных проектах. Как лидер рынка мы заинтересованы в развитии новых сервисов для покупателей и готовы инвестировать в новые технологии. Наши магазины привлекают большое количество иностранных покупателей за счет ассортимента и цен, теперь у них появится возможность делать более выгодные покупки, возвращая часть потраченных средств. Надеемся, наш опыт будет полезен в развитии системы Tax Free по всей России», – отметил главный исполнительный директор Группы «М.Видео» Энрике Фернандес.

«Участие в национальном пилотном проекте – отличная возможность для компании не только первой на рынке запустить новое техническое решение и привлечь клиентов, но и протестировать собственные ИТ-системы и организационные возможности компании быстро адаптироваться под меняющиеся условия и оперативно внедрять новые технические решения. Финансовая и розничные команды Группы смогли в очень сжатые сроки протестировать и запустить Tax Free, что подтверждает технологическое лидерство компании и профессионализм команды», – сказала финансовый директор Группы «М.Видео» Екатерина Соколова.

Право на компенсацию НДС получают граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан), в случае покупки ими в течение одного дня в одной организации розничной торговли на сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога. Для этого иностранцам необходимо получить оформленный розничным магазином документ – чек Tax Free, поставить на нем отметку таможенного органа, предоставить чек в пункт Tax Free на границе или опустить чек в специальный почтовый ящик.

В ноябре 2017 г. Правительство РФ приняло закон №341-ФЗ о введение на территории России системы Tax Free. Она позволит увеличить объемы продаж розничных организаций за счет притока иностранных туристов, повысить туристическую привлекательность России и качество сервиса до уровня зарубежных развитых стран, что также приведет к росту торгового оборота.

Пилотный проект Tax Free в четырех регионах страны: в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге был запущен в мае 2018 г. К началу Чемпионата мира по футболу перечень регионов расширен. По всей стране Tax Free начнет действовать с 1 октября 2018 г.