Выручка «Триколор ТВ» в 2016 году увеличилась на 3 млрд рублей

«Триколор ТВ» объявил о том, что по результатам 2016 финансового года компания удержала за собой лидирующее положение на рынке PayTV. Как рассказали CNews в компании, выручка провайдера год к году выросла более чем на 20%, а база абонентов, подключенных к телевидению высокой четкости (HDTV) почти на 30%, достигнув отметки в 8,5 млн. Общая абонентская база «Триколор ТВ» на конец года составила 12,14 млн домохозяйств, ARPU — 1495 руб.

С 1 января по 31 декабря 2016 г. число абонентов цифрового телевидения «Триколор ТВ» увеличилось на 340 тыс. домохозяйств: с 11,8 млн до 12,14 млн абонентов. Количество новых подключений за 2016 год составило 760 тыс. домохозяйств. Число HD-подписчиков выросло на 28,8%, достигнув отметки в 8,5 млн домохозяйств. Таким образом, 7 из 10 абонентов «Триколор ТВ» смотрят телевидение высокой четкости.

Оператор также показал высокие темпы роста финансовых показателей. Так, годовая выручка «Триколор ТВ» выросла по сравнению с 2015 годом более чем на 20% — с 14,85 млрд руб. до 17,9 млрд руб. Годовой ARPU составил 1495 руб., что на 13,7% больше, чем в 2015 г. (1315 руб.). Данные показатели соответствуют планам оператора на 2016 г. Положительную динамику планируется сохранить и в 2017 г.

«Триколор ТВ» — мультистандартная платформа, развивающая вещание высокой и сверхвысокой четкости и использующая для видеосжатия современные форматы, в том числе HEVC/H.265. Просмотр телеканалов в формате HEVC доступен уже 1,5 млн абонентов.

Задача «Триколор ТВ» — обеспечить всем телезрителям качественное современное телесмотрение. 20 апреля 2016 г. оператор начал реализацию программы перевода вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. Абоненты-владельцы устаревшего оборудования могут принять участие в одной из специально разработанных акций, позволяющих осуществить переход на MPEG-4 на выгодных условиях.

С 2014 г. «Триколор ТВ» совместно с технологическими партнерами реализует программу обмена приемного оборудования на новое, поддерживающее формат HD. Программа позволяет улучшить качество телесмотрения и в 6 раз увеличить количество принимаемых каналов. В 2016 г. возможностью обмена воспользовались 1,55 млн абонентов.

Оператор продолжил развивать такой тренд современного телесмотрения как мультиэкранный просмотр. Чтобы сделать его еще доступнее, в октябре 2016 года «Триколор ТВ» оптимизировал тарифную линейку для мультиэкранного просмотра. Появился тариф «Единый Мульти Лайт», стоимость которого составила 1 00 руб. в год.

В 2016 году «Триколор ТВ» в четыре раза расширил собственную фирменную розничную сеть — до 400 центров продаж и обслуживания и монобрендовых салонов-магазинов. На текущий момент география сети охватывает более 300 городов по всей России. Также поддержку оказывают более 4000 авторизованных дилеров компании. Взаимодействие с абонентами через удаленные каналы связи обеспечивает единая Служба поддержки абонентов. С 9 декабря 2016 года связаться со специалистом Службы можно, написав сообщение в мессенджере (WhatsApp, Viber) или социальной сети «ВКонтакте» и Facebook, а не только с помощью онлайн-чата, скайпа или звонка по телефону.

Начиная с 2015 г. компания уделяет приоритетное внимание дополнительным сервисам, обеспечивающим мобильное и нелинейное телесмотрение, а также веб-ресурсам и продуктам, работающим по принципу «второго экрана». Так, в 2016 г. в эксплуатацию был введен бесплатный сервис «Управляй эфиром» (благодаря которому абонент без подключения к сети интернет может записывать или ставить эфир на паузу, использовать функцию «Запись по таймеру»), обновлен сервис «Кинозалы «Триколор ТВ» (для пользования которым абоненту не нужен выход в Интернет, предоставляющий возможность смотреть фильмы по расписанию в 12 кинозалах, а также каждый день получать по два новых фильма на внешний накопитель (флеш-карту или HDD), подключенный к приёмнику), запущены услуги «Сити» и «Спутниковый интернет».

В 2016 г. был выведен на рынок ряд продуктов и сервисов, обеспечивающих максимально комфортный доступ абонентов к развлекательному контенту. В ноябре «Триколор ТВ» запустил мобильную версию журнала Tricolor TV Magazine и представил широкой общественности онлайн-кинотеатр «Кино Триколор ТВ», в котором фильмы доступны по распространенным моделям: AVoD (с показом рекламы) и TVoD (с платой за просмотр). Видеобиблиотека кинотеатра насчитывает около 10 тыс. единиц контента.

Оператор совершенствует контентное предложение, уделяя особое внимание включению телеканалов в форматах высокой четкости. Так, в 2016 г. в состав пакетов «Триколор ТВ» вошли такие телеканалы как «ТНТ HD», телеканалы субхолдинга «Матч!», «НТВ HD», телеканалы Mezzo и Mezzo Live HD, «Дом Кино Премиум HD», History HD, «Планета HD», телеканал в формате Ultra HD — Fashion One 4K и др. (в общей сложности порядка 50 новых каналов). А в конце года «Триколор ТВ» запустил три новых HD-телеканала собственного производства: «Наш Кинороман HD», «Наш Детектив HD», «Наше Любимое HD». По данным на 31 декабря 2016 года, в составе пакетов «Триколор ТВ» абонентам оператора доступны 269 телеканалов, включая 48 телеканалов в формате HD, 3 — в формате UHD, а также 40 радиостанций.

Алексей Холодов, генеральный директор, сказал: «Сейчас российский рынок платного телевидения идет по пути качественных изменений. Дальнейшее развитие будет связано не столько с количеством новых подключений, сколько с внедрением новых сервисов и технологий, повышением лояльности абонентов, улучшением сервиса и развитием каналов абонентского обслуживания, увеличением ARPU. В 2016 году мы не только сохранили положительную динамику роста, но и запустили ряд инновационных продуктов. Активная абонентская база «Триколор ТВ» за год выросла на 340 тысяч домохозяйств, что является одним из лучших показателей на рынке, а база HD-абонентов достигла отметки в 8,5 млн домохозяйств. Уже 70% наших абонентов (из 12-миллионной базы) смотрят телевидение в формате высокой четкости. Это рекордный показатель не только для России, но и для Европы. Мы планируем и дальше развивать инновационные технологии, внедрять новые стандарты и сервисы. Тенденция к мультиэкранному и нелинейному просмотру в ближайшее время будет только набирать обороты, а лидером рынка будет оператор, который сможет обеспечить эффективную доставку контента абонентам во всех средах и стандартах».

Стратегия развития «Триколор ТВ» в 2017–2019 гг. предполагает еще более глубокое проникновение интерактивных и гибридных сервисов, отвечающих инновационному пониманию телевидения как всеобъемлющей среды распространения видеоконтента. В 2017 году оператор планирует и дальше развивать доставку ТВ-сигнала на планшеты и смартфоны, выводя телевидение за пределы домохозяйства. В планах «Триколор ТВ» также расширение библиотеки онлайн-кинотеатра «Кино Триколор ТВ», подключение новых телеканалов в формате HEVC, расширение контента пакета «Ultra HD».