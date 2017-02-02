Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год

Inoventica объявила о том, что совокупная неконсолидированная выручка группы компаний за 2016 г. составила чуть менее 400 млн руб. Значение показателя EBITDA составило около 20% от выручки. Чистая прибыль Inoventica в моменте осталась около нуля.

Достигнутые Inoventica финансовые показатели соответствуют сценарию развития, озвученному генеральным директором Inoventica Виталием Слизенем на пресс-конференции 23 июня 2016 года. Плановое снижение выручки по итогам 2016 г. составило 23% относительно данного показателя 2015 г. Это связано с дальнейшей консолидацией телеком-рынка и однократным эффектом от изменения схемы оплаты услуг в пользу заказчиков.

На этом фоне заметен 12% рост выручки по облачному направлению (компания Inoventica Services) относительно данного показателя в 2015. Чистая прибыль Inoventica Services остается положительной.

В отчетном периоде зафиксирован возрастающий спрос на разработанное «Иновентикой технолоджес» решение по защите от DDoS-атак подтверждением чего является трехкратное увеличение количества инсталляций системы защиты от сетевых атак invGUARD. На конец отчетного периода количество коммерческих инсталляций системы invGUARD составило 28. Общий объем анализируемого в моменте трафика превысил 10 Тбит/с. Для сравнения, весь международный информационный обмен России оценивается по разным источникам от 6 до 15 Тбит/с.

Финансовые показатели 2016 г. по инфраструктурному направлению (предоставление транспортной ИКТ-инфраструктуры для гибридных облаков заказчиков) находятся в анонсированном ранее «коридоре».

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Группы Inoventica в отчетном периоде выросла на 1,2% и составила 798 млн рублей по первоначальной стоимости. По состоянию на 02 февраля 2017 г. обязательства по внешним для Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Основными событиями и ключевыми достижениями Группы Inoventica в отчетном периоде стало изменение состава акционеров головной компании Группы Inoventica («Коммуникации для инноваций») путем выкупа миноритарных долей у Lowi Ventures LTD и УК «Стартобаза» единственным акционером Группы стала казанская компания АО «Региональная инициатива»; единственному акционеру «Коммуникации для инноваций» выплачены промежуточные девиденды в размере более 60 млн руб.; избрание нового состава Совета директоров «Коммуникации для инноваций»; успешное прохождение Inoventica Services аудиторской проверки E&Y на право использования программных средств Microsoft для оказания облачных сервисов конечным пользователям в рамках соглашения SPLA; победа Inoventica Services в открытом конкурсе, проводимом «Агентством стратегических инициатив» на предоставление инфраструктуры для размещения информационной системы заказчика. Стоимость контракта составила 2,6 млн руб.; победа Inoventica Services в открытом конкурсе, проводимом Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича на техническое сопровождение и предоставление облачных вычислительных ресурсов для функционирования Всероссийского студенческого портала Медиапортал.рф; включение в единый реестр российского ПО системы invGUARD - продукта по защите от DDoS-атак, разработанного ООО «Иновентика технолоджес»; демонстрация собственных решений Inoventica по управлению облачными сервисами (InoSphere) и защите от сетевых атак (invGUARD) на международном уровне в рамках делового визита Виталия Слизеня, генерального директора Inoventica, в республику Куба в составе делегации Минкомсвязи, а также в рамках международной выставки CeBIT в Ганновере; подписание Inoventica Services договора с «Некст Медиа» – российским разработчиком программного обеспечения для Smart TV, в рамках которого владельцы умных телевизоров получили доступ к виртуальному рабочему столу, позволяющий пользоваться всеми функциями обычного компьютера с экрана домашнего телевизора; ТТК и «Иновентика технолоджес» объявили о сотрудничестве, в рамках которого ТТК получил комплекс защиты от сетевых атак – систему invGUARD, которая будет использоваться ТТК как для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, так и для предоставления сервиса по защите от DDoS-атак клиентам компании; соглашение с компанией Открытые Технологии на поставку оборудования систем хранения данных (СХД) производства американской компании NetApp, входящей в пятерку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных. Объем поставок составил более десяти миллионов рублей в каталожных ценах.

Помимо этого, в прошедшем году Виталий Слизень был избран на должность генерального директора «Коммуникации для инноваций» с 1 сентября 2016 года. Новый трудовой договор был заключен на 5 лет (пресс-релиз). Владимир Путин объявил благодарность Александру Ильину, техническому директору «Коммуникации для инноваций», за активное участие в подготовке и проведении ежегодной социальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен контракт с ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» на право оказания услуг по созданию подсистемы обеспечения безопасности персональных данных. Стоимость контракта составила 1,98 млн руб.