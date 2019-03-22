Юрий Шеховцов, ИТ-директор «Норникеля» – о роботах и цифровых двойниках

Одна из задач ИТ-директора – понимать текущие и будущие потребности бизнеса. Сегодня эти потребности требуют трансформации на базе цифровых технологий. «Норникель» использует большие данные на производстве, внедряет роботизацию, цифровое зрение, цифровых двойников и другие перспективные технологии. О целях и масштабах процессов рассказывает ИТ-директор компании Юрий Шеховцов.

CNews: Как вы оцениваете уровень автоматизации российской промышленности в целом и «Норникеля» в частности по сравнению со странами Европы и США?

Юрий Шеховцов: У российской промышленности есть прогрессивные решения в сфере автоматизации. Но в то же время, мы все еще находимся на базовом уровне в области ряда бизнес-процессов. Поэтому нельзя однозначно сказать, опережаем мы или отстаем.

Я работал в западных компаниях и могу сказать, что между Западом и странами бывшего СССР есть существенная разница в стиле ведения бизнеса, которая является следствием разницы в менталитете. Мы привыкли к центристской модели управления, ручному управлению со стороны топ-менеджеров. У нас на первом месте стоят многочисленные согласования, протоколы, отчетность и только потом – люди и процессы; на Западе - иначе. Там вы можете долго договариваться, но, если договоренность достигнута, не обязательно ее фиксировать – ты либо выполнил свою часть, либо нет. Если сделал – молодец, если нет – больше не работаешь в компании.

Различия не означают, что одна ментальность плохая, а другая хорошая. Просто мы немного по-другому воспринимаем руководство к действию, перерабатываем информацию и иначе действуем.

Между тем, сейчас мы имеем возможность не просто обучаться в транснациональных компаниях друг у друга, но и работать вместе. Это позволяет перенимать лучшие практики в области как процессов, так и бизнес-моделей, технологий.

CNews: Это влияет на автоматизацию производства?

Юрий Шеховцов: Несомненно, поскольку автоматизация зависит от того, что именно вы автоматизируете. С точки зрения ИТ мы используем очень продвинутые решения – SAP, к примеру. Но к SAP мы нет-нет, да и применим свою специфику, что может порождать определенный «креатив» на местах. Там, где по правилам западной культуры работник нажмет кнопку «стоп» на конвейере, наш сотрудник будет искать другое решение.

То есть, дело вновь в менталитете. С одной стороны, он «состоит» из свода правил, а с другой, из способов преодоления этих правил для получения нужного результата. Это отражается на процессах, процессы отражаются в системе и в результате сама система становится немного другой.

CNews: Какие задачи стоят перед вами как ИТ-директором «Норникеля»?

Юрий Шеховцов: Передо мной стоит простая задача – понять, что собирается делать бизнес в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Соответственно, для более эффективного выполнения своих задач ИТ-блок должен понимать, какой инструмент должны получить подразделения компании в ближайшие 3–5 лет.

Но понимание – это только первая часть. Вторая – показать бизнесу пользу от предлагаемых инвестиций в ИТ и запланировать под их реализацию трудовые ресурсы.

CNews: Над чем вы сейчас работаете в рамках выполнения основных задач?

Юрий Шеховцов: Мы завершаем базовую автоматизацию - управление ресурсами предприятия SAP ERP. Она внедрена на Кольской ГМК и Быстринском ГОКе, с начала года запустили SAP ERP в Заполярном филиале «Норникеля» на Таймыре. Таким образом, более половины всей компании уже охвачено инструментарием SAP.

Дальше станем подключать к SAP вспомогательные активы, и уже к 2022 году подойдем к завершению проекта.

Кроме того, в рамках базовой автоматизации мы выполняем ряд технологических программ, от моделирования выработок геологов до диспетчеризации управления производством.

Второе направление – поиск возможных ответов на вызовы ближайших 3–5 лет, благодаря которым мы сможем создать определенные прорывные точки либо точки устойчивого роста. И в этом аспекте мы, прежде всего, видим проекты цифровой трансформации компании, которые не просто делают, цементируют процессы, но и при помощи технологий решают конкретные задачи, дающие высокий эффект. Здесь мы развиваем все: от роботизации рутинных операций до построения общего центра обслуживания.

Мы постоянно ищем, как оптимизировать процессы и «расшить» узкие места на производстве. С этой целью, например, в инновационном центре «Сколково» действует наше подразделение «Цифровая лаборатория», которая занимается мониторингом новых технологий и бизнес-моделей, сбором, систематизацией и анализом цифровых инициатив, прототипированием решений. Среди ее сотрудников – бывшие главные инженеры заводов, высококвалифицированные математики и ИТ-специалисты.

Юрий Шеховцов: У российской промышленности есть прогрессивные решения в сфере автоматизации

В 2018 году мы рассмотрели 60 инноваций, из них 21 взяли в работу. Среди них такие проекты, как обнаружение коротких замыканий в электролизном цехе при помощи цифрового зрения и тепловизоров, оптимизация главного пролета цеха с помощью цифровых двойников, использование автономных дронов для решения задач, которые стоят перед геологами. Работаем над созданием экзоскелета для облегчения ручного труда и над инструментами дополненной реальности для электриков. Аналитика больших данных позволяет нам оптимизировать работу обогатительных фабрик путем контроля параметров технологических процессов. Многие решения мы ищем совместно с такими ведущими вузами, как Бауманка и МИФИ.

CNews: Фактически, вы разрабатываете применение технологий «Индустрии 4.0», которые все обсуждают.

Юрий Шеховцов: Это и есть технологии четвертой промышленной революции, хотя я бы использовал какое-нибудь другое название. «Индустрия 4.0» – это определенный порог индустриальных решений и цифровых технологий.

Важнее то, что сама компания и люди в ней меняются. То, чем мы занимаемся, я называю трансформирующим процессом, инструменты не важны абсолютно. Есть у нас сегодня большие данные и виртуальная реальность – прекрасно. Завтра будет что-то другое.

CNews: «Норникель» реализует программу «Технологический прорыв», которая должна завершиться в 2020 г. На каком этапе она находится сейчас?

Юрий Шеховцов: «Технологический прорыв» - это программа по автоматизации и цифровизации ключевых процессов на добывающих и перерабатывающих мощностях компании. Она находится в стадии интенсивной сдачи в эксплуатацию. В 2018 году мы фактически закончили программы по горному моделированию, балансу металлов, ряду диспетчерских проектов. К середине 2019 года основные программы будут сданы.

Далее мы будем реализовывать исполнительские проекты, которые дают экономическую отдачу с посчитанным эффектом. Их внедрение займет еще около двух лет.

У нас есть еще один проект по планированию. Можно сказать, что это будет продолжение «Техпрорыва». Его цель – создать решение, которое позволит задавать план на каждую смену, планировать абсолютно точное исполнение путем позиционирования техники, местонахождение и состояние которой нам будет достоверно известно, и оперативно принимать необходимые решения прямо на местах.

CNews: Что вы передаете аутсорсеру, а какие ИТ-задачи оставляете себе? Есть какие-то принципы, по которым вы их делите?

Юрий Шеховцов: Прежде всего, работают экономический принцип и принцип компетенции. Если мы считаем, что не будем растить компетенции, поскольку это будет экономически необоснованно, мы, скорее всего, передадим их на аутсорсинг.

CNews: Сколько ИТ-специалистов работает в компании?

Юрий Шеховцов: Если посмотреть на функции в целом по компании, то нас больше 1000 человек. Еще есть уровень АСУ ТП, который сейчас находится в переходном состоянии: в ведении главного инженера остаются старые системы, а за новые отвечает ИТ-служба. Вместе с АСУ ТП у нас примерно 1500 сотрудников. В моем непосредственном подчинении находится 9 человек.

CNews: В связи с тем, что ваша «Цифровая лаборатория» занимается новыми направлениями, изменится ли запрос на ИТ-кадры в компании? Как вы относитесь к популярному взгляду, что сейчас все сотрудники во всех областях должны быть немного «айтишниками»?

Юрий Шеховцов: Есть разные уровни приложения кадрового потенциала. Если мы говорим о руководящем уровне, то совершенно очевидно, что в современном бизнесе (не только в ИТ), человек должен понимать экономические модели, видеть тенденции и быть кадровым управляющим, чтобы работать с людьми. Это относится ко всем руководителям. Все модели, процессы настолько взаимосвязаны, что ты не можешь делать свое дело, не учитывая влияния своей работы на смежные процессы.

Что касается сотрудников, которые работают, например, в «Цифровой лаборатории», то data-scientists у нас в первую очередь математики, потому что они решают чисто математические задачи. Понятно, что потом это реализуется в ИТ-приложениях, и они знакомятся с тем, как это делается, но это не делает их ИТ-специалистами.

Юрий Шеховцов: Передо мной стоит простая задача – понять, что собирается делать бизнес в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе

Я не уверен, что вузы смогут выпускать людей, которые будут одновременно математиками и специалистами в области информационных технологий. Вообще, не бывает готовых к работе выпускников, которые пришли бы в компанию и сразу стали бы специалистами. Специалистов приходится растить.

Я думаю, что нужно изменить сам подход к обучению. Необходимо, чтобы вузы выпускали людей, подготовленных к адаптации на будущем месте работы. Чтобы они понимали, с чем придется работать, чтобы их не надламывал разрыв между студенческой жизнью и работой в компании. В этом я вижу перспективу.

Поэтому «Норникель» и выступает с различными образовательными инициативами. В середине февраля мы подписали соглашение с Саратовским исследовательским госуниверситетом, которое позволит нам получить на выходе готовых специалистов по SAP. При нашем содействии около 50 человек с матмеха, компьютерного, экономического факультетов, а также нано- и биотехнологий научатся осуществлять ИТ-поддержку основных модулей SAP, работать с SAP ERP и SAP HCM. И после того, как студенты пройдут практике в офисе «Норникель — ОЦО», мы сможем взять их на работу в компанию.

CNews: Расскажите, каким будет «Норникель» лет через пять.

Юрий Шеховцов: Сложно заглядывать в будущее, потому что у нас оно зависит от многих факторов. Но мои ожидания следующие. Во-первых, мы полностью завершим централизацию ИТ-функций на базе общего центра обслуживания. Она сейчас в финальной стадии выполнения: мы уже собрали ИТ-специалистов в одну управленческую зону и превращаем их в подразделение, которое будет эффективно помогать бизнесу решать его задачи. Это, наверное, ключевой вызов. Для этого нам самим надо пройти определенную трансформацию: стать единым целым, внедрить сервисную модель, повысить собственную эффективность на базе инноваций, полученных, в том числе, с помощью «Цифровой лаборатории».

Также я ожидаю, что работа ИТ, ориентированная на внутреннего клиента, будет строиться на инновационном подходе к решению задач, которые стоят перед бизнесом. Это выглядит как общие слова, но на практике это очень непростая программа действий. Компании, которым удается ее реализовать, становятся лидерами на рынке.

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