Биометрия постепенно перестаёт быть отдельной функцией доступа и превращается в инфраструктурный сервис

Первый опыт «Гринатома» по внедрению биометрии пришёлся на время пандемии коронавируса. Тогда технология использовалась как дополнительный фактор аутентификации при удалённом доступе.

«В 2020 году мы разработали дополнительный фактор подтверждения того, что перед удалённым монитором сидит тот самый человек, которому выдан ноутбук или компьютер. Нам было важно понимать, кто конкретно находится перед рабочим местом», — рассказывает Вероника Зуйкова, руководитель направления отдела проектирования и развития доверенных ИТ-сервисов «Гринатома».

Проект помог специалистам «Гринатома» получить опыт обработки биометрических данных. В следующие годы требования к работе с биометрией изменились: теперь технология связана не только с конкретным сценарием аутентификации, но и с отдельным контуром регулирования, информационной безопасностью и взаимодействия с государственной инфраструктурой.

Одновременно увеличивалось и число потенциальных сценариев, задач, где могла бы использоваться биометрия. Сейчас в «Гринатоме» среди них называют доступ на объекты и в корпоративные системы, подтверждение личности за рабочим местом, учёт рабочего времени, охрану труда и видеоаналитику.

«Строить отдельное решение под каждый сценарий дорого, кроме того, такую модель сложно сопровождать. КБС позволяет сделать единое окно взаимодействия с ГИС ЕБС, централизовать требования информационной безопасности и подключать разные бизнес-сценарии через общую платформу», — говорит Александр Коняшкин, заместитель директора по информационным технологиям, начальник управления доверенных ИТ-сервисов «Гринатома».

По словам специалиста, биометрия постепенно перестаёт быть отдельной функцией доступа и превращается в инфраструктурный сервис, который может использоваться одновременно в физической и цифровой среде.