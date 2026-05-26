Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена

Мосгорсуд оставил без рассмотрения жалобы Альфа-банка и покупателя квартиры бывшей жены венчурного инвестора Александра Галицкого, которые пытались вернуть изъятое имущество по делу ИТ-бизнесмена.



Причем тут Альфа-банк

Альфа-банк был среди лиц, пытавшихся оспорить решение Тверского районного суда Москвы о признании экстремистским объединения Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. Это стало известно из слушаний в Мосгорсуде по апелляции на решение суда первой инстанции.

Признавая Галицкого экстремистом, Тверской суд также постановил изъять имущество не только у него, но и у целого ряда ИТ-бизнесменов: владельца «Ланита» Филиппа Генса, компании «Айтеко» и ее совладельца Шамиля Шакирова, владельцев ИБ-компаний Оксаны Орешиной, Елены Комиссаровой и Галины Поповой, владельцев агрегатора цен на автомобили CarPrice и др.

Среди других лиц оказалось и физическое лицо, которое приобрело квартиру у Алии Галицкой — ныне покойной бывшей жены Галицкого, из-за выдвинутых против которой обвинений Галицкий и был признан экстремистом. Со слов представителя данного лица, покупатель не был знаком с Александром Галицким, а с Алией Галицкой виделся лишь пару раз в рамках обсуждения продажи квартиры. Представитель утверждает, что Алия Галицкая показала брачный договор с Александром Галицким, согласно которому она являлась единственным владельцем данной квартиры.

Для покупки квартиры был взят кредит в Альфа-банке. Теперь же указанное лицо лишилось прав собственности на эту квартиру. Теперь это лицо, как и Альфа-банк, пытались оспорить решение суда.

В итоге Мосгорсуд частично изменил решение суда первой инстанции, оставив за Галицким право требования кредита на сумму 1,8 млрд руб., выданного им бизнесмену Александру Удодову. В остальной части решение было оставлено в силе. Жалобы иных лиц (не Галицкого) были оставлены без рассмотрения.

История Галицкого

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.

Бизнесмен все отрицает, называя себя патриотом. Адвокаты Галицкого просили сделать дело закрытым, но суд отказал. «Если бы дело слушалось в закрытом режиме, мы бы представили доказательства того, что Галицкий сделал для России, — заявила впоследствии представитель Галицкого в рамках судебных разбирательств. — Но представитель Генпрокуратуры специально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения».

Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предварительно он снял миллиарды со счетов в Газпромбанке, пояснила Генпрокуратура России. По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке». Часть активов, связанных с делом Галицкого, уже забрал государственный «Ростех».