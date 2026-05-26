«Ростех» забирает активы признанного экстремистом венчурного инвестора

Ростех получил 44% в компании «С-терра», разрабатывающей средства информационной безопасности. Актив был изъят по делу об экстремистском объединении Александра Галицкого и венчурного фонда

Госкорпорация «Ростех» стала владельцем 44% в разработчике средств информационной безопасности «С-терра». Ранее эта доля принадлежала Галине Поповой. Об этом на слушаниях в Мосгорсуде заявил адвокат Поповой.

Ранее Тверской районный суд Москвы признал экстремистским объединение известного венчурного инвестора Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. Суд также принял решение о наложении взыскания на активы Галицкого и иных ИТ-компаний и бизнесменов, включая «Ланит», «Айтеко» и др. Среди конфискованных активов значится и доля Поповой в «С-Терра».

Галицкий и иные упомянутые лица пытаются обжаловать это решение в Мосгорсуде. Адвокат Поповой, как и представители иных затронутых лиц, напрямую не связанных с Галицким, указывают, что их не привлекали к рассмотрению дела в Тверском районном суде и они даже не смогли с ним ознакомиться.

По словам адвоката Галицкого, еще один упомянутый в решении суда актив — агрегатор цен на автомобили CarPrice — также попал под конфискацию и перешёл к «Ростеху». Ранее издание TAdviser сообщало, что ряд компаний группы «Ланит», фигурировавших в деле о признании Галицкого экстремистским, перешли во владение «Ростеха».

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Paralles (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.

Как сообщил CNews 26 мая 2026 г., Александр Галицкий снял миллиарды и бежал из России с голландским паспортом.