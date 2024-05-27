Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO

IVA Technologies разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «ИВА».



Первая публичная компания в корпсекторе?

Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. Таким образом, IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций – быстрорастущего сегмента российского ИT-рынка.

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры – принимать участие в развитии бизнеса и укреплять лидерство на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций.

Предварительные параметры предложения

Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в первой половине июня 2024 г.

По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании.

© fotosedrik / Фотобанк Фотодженика Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г

Проведение IPO – естественный этап развития бизнеса компании, который позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость группы среди потенциальных клиентов, партнеров и ИT-специалистов.

Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 тыс. акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им Акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 г. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они продолжат управлять развитием группы, реализуя утвержденную стратегию роста, и укреплять ее лидерские позиции на российском и международном рынке корпоративных коммуникаций.

Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Компании в течение 180 дней после окончания IPO.

Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Если компания примет решение о проведении IPO, она раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в ленте новостей.

«Закономерный шаг»

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, сказал: «С 2017 г. команда IVA Technologies создает решения для корпоративных коммуникаций, отвечающие современным запросам: безопасность, технологичность и функциональность. Сегодня в нашей экосистеме уже 14 продуктов и решений, которые бесшовно интегрируются между собой и с продуктами других вендоров. Наши решения снимают географические барьеры для клиентов, позволяя комфортно и безопасно взаимодействовать друг с другом из разных уголков страны и мира. Всего за семь лет нам удалось построить высокоэффективный бизнес, который лидирует на российском рынке корпоративных коммуникаций по темпам роста и прибыльности. В 2023 г. выручка группы увеличилась на 77% год к году, а уровень рентабельности по EBITDA достиг 80%, что существенно превосходит уровни публичных ИT-компаний России и международных аналогов. При этом у нас понятные перспективы для развития. В течение следующих пяти лет рынок российских разработчиков корпоративных коммуникаций, согласно прогнозам независимых консультантов, может вырасти в четыре раза. Основные драйверы роста – продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию экономики, активная государственная поддержка IT-рынка и повышенный запрос российского бизнеса на безопасные ИT-решения. Наш широкий продуктовый портфель и эффективная бизнес-модель делают IVA Technologies ключевым бенефициаром роста российского рынка корпоративных коммуникаций. Сегодня мы готовы к новому этапу – выходу на IPO. Получение публичного статуса – логичный и закономерный шаг, который придаст новый импульс развитию корпоративного управления компании, а также повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров группы и талантливых специалистов».

Основные сведения о группе

IVA Technologies – российский разработчик экосистемы ИT-решений для корпоративных коммуникаций, обеспечивающих качественные услуги связи для совместной работы на различных устройствах, среди которых персональный компьютер, планшет, смартфон и офисный телефон. Сегодня в портфеле компании 14 продуктов и решений с широким набором функциональных преимуществ и бескомпромиссным уровнем безопасности: наряду с флагманской платформой видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, это также корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», линейка IP-телефонов и другие продукты.

Флагманский продукт экосистемы IVA – платформа ВКС IVA MCU, разработанная с учетом лучших мировых практик, обладающая широким функционалом и высоким уровнем безопасности. Она позволяет организовать полноценные рабочие коммуникации в удаленном режиме. В частности, платформа может одновременно подключать к конференции более 10 тысяч участников, поддерживает стенографирование и синхронный онлайн-перевод.

Среди других продуктов экосистемы – IP-телефоны и видеотерминалы IVA, сервер IP-телефонии IVA CS, мессенджер IVA Connect и облачная платформа «ВКУРСЕ», бизнес-помощник на базе искусственного интеллекта IVA GPT.

Группа постоянно работает над расширением продуктовой экосистемы. Сейчас в процессе запуска – почтовый клиент, VoIP-шлюз, пограничный контроллер сессий, а также система управления и мониторинга.

IVA Technologies уделяет повышенное внимание надежности и безопасности своих продуктов. Все они разработаны без применения решений open-source и обладают высоким уровнем защиты. В частности, продукты IVA Technologies могут быть встроены в инфраструктуру клиента и присутствовать исключительно в IT-контуре компании, тем самым обеспечивается полный контроль и безопасность данных.

Сильное продуктовое предложение группы дополнено набором востребованных услуг. Среди них – R&D в интересах сторонних заказчиков, премиальное техническое сопровождение, образовательные курсы для партнеров и клиентов, а также адаптация продуктов экосистемы под конкретный запрос.

В основе успеха группы – высокоэффективная бизнес-модель, совмещающая развитые продуктовые направления и набор централизованных функций. За централизованные функции отвечают стратегический, продуктовый и коммерческий комитеты, которые работают со всем продуктовым портфелем Группы. Также централизовано техническое сопровождение продуктов. За создание, реализацию и поддержку каждого ИT-решения отвечают отдельные продуктовые блоки.