Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

В России выросли цены на SMS-уведомления из банка. В некоторых ежемесячный платеж за услугу перевалил за 100 руб. Банки винят во всем операторов связи, расценки которых постоянно растут, а те со своей стороны отказываются от комментариев. Существует несколько способов не платить банкам деньги за SMS, не неся при этом скрытые расходы, и все они легальны.

Аппетиты банков растут

Российские банки за последний год существенно повысили стоимость услуги SMS-информирования о действиях со счетом. Подключившим, вернее, не отключившим ее россиянам приходят текстовые сообщения с информацией о списаниях и пополнениях. При этом SMS, содержащие одноразовые пароли для оплаты товара или услуги в интернете у подавляющего большинства банков пока не тарифицируются.

SMS – древняя технология связи, которую во всем мире давно заменили мессенджеры, если рассматривать ее как средство общения, и push-уведомления в мобильных приложениях, если речь идет об информации из банков. Она по-прежнему актуальна лишь в отдаленных уголках мира и России, где нет стабильного мобильного интернета.

Рост цен на услугу SMS-информирования в крупнейших российских банках в I квартале 2023 г. (1 января – 31 марта) составил от 15 до 65% год к году, пишут «Известия». Наиболее эффективно в этом плане сработал Райффайзенбанк, клиенты которого с апреля 2023 г. обязаны платить за SMS-оповещения 199 руб. в месяц, хотя до подорожания эта услуга обходилась им лишь в 59 руб.

Другие крупные банки России тоже взвинтили цены на SMS-информирование, хотя и не столь резко, как Райффайзенбанк. Например, в «Уралсибе» возможность отслеживать состояние счета по устаревшей технологии обойдется клиентам в 99 руб. ежемесячно вместо 59 руб. годом ранее, в МКБ – в 119 руб. вместо 79 руб. (по продукту «Москарта».

Фото: Сбербанк Информацию о каждой операции по счету можно отследить в мобильном приложении банка. Пока что это бесплатно

Исключением в этом плане стал банк «Тинькофф». В отличие от своих конкурентов, тарифы на SMS-уведомления он оставил на прежнем уровне, который с 2018 г. составляет 59 руб. в месяц. Впрочем, «Тинькофф» в любой момент может увеличить их на любую сумму.

Банки открещиваются от вины

Российские банки не стали отрицать очевидное, заявив, что принудительно заставляют своих клиентов платить больше. Представители «Уралсиба» сообщили изданию, что повышение тарифов на SMS-информирование – вынужденная мера, ставшая следствием роста стоимости отправки текстовых сообщений. Другими словами, банки винят во всем не себя, а операторов сотовой связи, заявляя, что всего за год они повысили расценки на свои услуги на 30-40% в среднем.

Также в «Уралсибе» рассказали о некой «невозможности масштабирования каналов push-уведомлений».

Собеседники издания в банковской сфере подтвердили, что «корень зла» таится в сетке тарифов сотовых операторов. По их словам, банки, не желая терпеть убыточность, повышают расценки для своих клиентов. «При этом у банков нет задачи зарабатывать на услуге и закидывать клиентов SMS-сообщениями. Банки выполняют требование законодательства. И, конечно, вопрос о стоимости банковских SMS становится острее в связи с недоступностью push-уведомлений как альтернативного способа информирования клиентов, – добавили они.

Представители Сбербанка сообщили CNews, что информация о росте тарифов на SMS в среднем на 15-65% «не соответствует действительности». «Единственное изменение стоимости услуги уведомлений на 10 руб. в Сбербанке было 1 августа 2022 г – впервые за всю 20-летнюю историю существования сервиса. В зависимости от типа карты стоимость услуги составляет 40 или 70 руб в месяц», – сообщили CNews в банке.

В Сбербанке добавили также, что клиенты могут получать SMS-уведомления бесплатно – « оформив подписку «Сберпрайм+» или выполняя условия по «Сберкарте». «Уведомления по кредитной «Сберкарте» всегда предоставляются бесплатно. Изменение стоимости было связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», – подытожили представители банка.

Операторы не держат удар

Для рассылки SMS-уведомлений банки пользуются услугами тех же операторов связи, что и россияне. Но сами операторы не спешат брать вину за возросшие расходы жителей России на себя.

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Так, в «Мегафоне» и Tele2 на запрос CNews отвечать отказались. В МТС сообщили CNews: «МТС, как и другие операторы «Большой четверки», не занимает доминирующего положения на рынке информирования клиентов банков, в том числе потому, что СМС-рассылки не являются единственным инструментом информирования – наравне с ними используются push-уведомления, приложения, мессенджеры, электронная почта, голосовые уведомления».

Редакция ожидает ответа от представителей «Ростелекома» и «Билайна».

Следует подчеркнуть, что сотовая связь в России тоже стала гораздо менее доступной. К примеру, некоторые архивные тарифы «Билайна», на которых еще сохранился безлимитный интернет, с апреля 2023 г. подорожали на 11%. В дополнение к этому российские операторы стали взимать комиссию за то, что абоненты хотят принести им немного денег – с начала 2023 г. МТС и Tele2 начали забирать у россиян часть средств, которые они кладут на свой счет.

Как не обогащать банки за свой счет

У SMS из банка есть одна альтернатива – push-уведомления в фирменных приложениях. Эта опция пока полностью бесплатна и настраивается в самом приложении. Там же можно отключить и SMS-сообщения, а если такая возможность отсутствует, то можно обратиться напрямую в офис банка, если у него есть сеть офлайн-представительств. «Тинькофф», к примеру, таковой не располагает.

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Однако этот способ работает не во всех банках – некоторые российские финорганизации начали брать за push-уведомления плату, соизмеримую со стоимостью SMS-оповещения.

Но в современных реалиях push-уведомления постепенно становятся эксклюзивом для владельцев Android-устройств. Компания Apple под предлогом санкций удаляет приложения российских банков из App Store, вследствие чего владельцы iPhone остаются без push-уведомлений из банков.

Но это не означает, что все они будут вынуждены подключить SMS-уведомления и тем самым спровоцировать рост ежемесячных расходов. Крупные банки еще в 2022 г. осовременили свои интернет-порталы, превратив личные кабинеты клиентов в полноценные аналоги мобильных приложений. В iOS можно создать ярлык для быстрого доступа к интернет-банку и отслеживать в нем все движения денег по счету в любое время, не ожидая прихода SMS.