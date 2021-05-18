Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили

Минэкономразвития хочет потратить на развитие российского электротранспорта почти 420 млрд руб. в ближайшие девять лет. При этом федеральный бюджет и внебюджетные фонты выделят лишь 153,5 млрд руб. Деньги будут потрачены, в том числе, на строительство сети зарядных станций. Поначалу программа развития будет реализована лишь в шести городах России, где на электрокары, помимо прочего, отменят транспортный налог.

Власти популяризируют электромобили

Минэкономразвития России запланировало выделить почти полтриллиона рублей на развитие электротранспорта в России. Как пишет «Коммерсант», свои планы ведомство изложило в презентации «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

В общей сложности министерство собирается потратить на эту сферу 418 млрд руб., но не сразу, а в течение нескольких лет. Сумма рассчитана на период до 2030 г.

Деньги на реализацию программы деньги будут выделяться неравномерно. Например, до 2024 г. Минэкономразвития собирается потратить на развитие электротранспорта 31,3 млрд руб., то есть приблизительно по 10 млрд руб. в год.

Минэкономразвития хочет пересадить россиян на электротранспорт

Откуда именно будут привлекаться основные средства на реализацию идеи Минэкономразвития, на момент публикации материала информации не было. Известно лишь, что из федерального бюджета и внебюджетных фонтов будет выделено 153,5 млрд руб.

Курировать новую программу будет специально созданный для этого национальный консорциум. Какие именно автопроизводители войдут в его состав, неизвестно – упоминается только КамАЗ, и то лишь в качестве руководителя организации. Отметим, что, к примеру, у АвтоВАЗа нет ни одного серийно выпускаемого электромобиля, тогда как у ГАЗ такие машины имеются – в начале осени 2020 г. CNews писал о готовящемся в 2021 г. пуске конвейера по производству электрических «Газелей».

GAZelle e-NN, российский электрофургон

У самого КамАЗа есть крошечный электрокар «Кама-1» размером с «Оку». Как сообщал CNews, его испытания завершились в конце ноября 2020 г., а продажи могут начаться в 2021 г.

Электромобили не для всех

Развивать электротранспорт чиновники из Министерства экономики и развития собираются в первую очередь в крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге. Они станут пилотными регионами наряжу с Сочи и Севастополем – эти два города оказались в списке как города-курорты, в которых очень высок потенциал развития электрокаршеринга.

В списке числятся еще два российских города – Казань, потому что в стране идет активное развитии федеральной трассы М12, и Калининград. Последний был выбран потому, что является городом «с высокой концентрацией производства транспортных средств и компонентной базы».

Электрокар "Кама-1"

В этих шести городах Минэкономразвития планирует ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг», а также для них будут разработаны программы развития инфраструктуры электротранспорта. Другие российские регионы по тем или иным причинам в список городов для пилотного старта программы не попали, и нет данных, когда они будут включены в нее, и будут ли вообще.

Первые шаги

В рамках одного из начальных этапов программы развития электротранспорта в России Минэкономразвития предлагает начать строить сеть станций зарядки. По подсчетам ведомства, до 2024 г. нужно возвести более 20 тыс. таких станций, что потребует вложений в размере 37,7 млрд руб. 40% этой суммы (13 млрд руб.) будет выделено из федерального бюджета, 10% (3,2 млрд руб.) – из региональных средств, а источник оставшихся 50% не определен.

На первом этапе Минэкономразвития рассчитывает создать инфраструктуру зарядных станций из расчета минимум одной такой станции на 10 машин в населенных пунктах. На трассах ситуация поначалу будет значительно хуже – минимум одна станция на 100 км, и то исключительно для федеральных дорог. К 2030 г. число станций должно дойти до 150 тыс. по всей стране.

Прогнозы министерства

Минэкономики собирается за несколько лет значительно повысить популярность электромобилей среди россиян. По данным «Коммерсанта», в 2020 г. их продажи составили лишь 0,1% от общего числа проданных автомобилей, но в 2022 г, по оценке министерства, этот показатель повысится до 1,7% или 1,8 млн машин.

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В то же время в министерстве решили пока не строить чрезмерно оптимистичные прогнозы относительно отказа россиян от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ближайшие девять лет и почти полтриллиона рублей инвестиций, по оценке экспертов ведомства, повысят долю электрокаров до 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн экземпляров.

Значительное отставание от США и помощь родственников

В США еще в феврале 2021 г. число зарядных станций по всей стране превышало 40,5 тыс. (данные Statista.com). Также в Штатах есть и десятки тысяч розеток, пригодных для подзарядки электромобилей. Они могут располагаться на подземных парковках в жилых домах или на паркинге торговых центров, и таких розеток насчитывается свыше 97,5 тыс.

Частный электротранспорт в США встречается в десятки раз чаще, чем в России

Помочь Минэкономразвития развить в России сеть зарядных станций, в теории, может Константин Борисов – сын российского вице-премьера Юрия Борисова. Как сообщал CNews, в конце апреля 2021 г. Константин основал компанию по созданию в России сети станций подзарядки для электромобилей. Правда, поначалу она будет ориентирована только на автомобили, задействованные в сервисах каршеринга, и пока неизвестно, смогут ли ими пользоваться владельцы собственных электромобилей.

Электромобили россиян не интересуют

По данным аналитического агентства «Автостат», за весь 2020 г. в России было продано всего 687 новых электромобилей, из которых 240 машин пришлось на Москву, 69 – на Санкт-Петербург, а 60 шт. – на Московскую область. В Краснодарском крае россияне купили 36 электромобилей, в Приморском крае – 31, в Свердловской области – 21, в Новосибирской – 20 шт. Во всех других регионах России в 2020 г. было продано в сумме 210 новых электромобилей. Тем не менее, рост продаж есть, и он немаленький. В 2019 г. суммарный объем реализованных автомобилей на электротяге составил 353 шт.

Ситуация с новыми машинами на обычных моторах совершенно иная. В 2020 г. их российские продажи составили свыше 1,598 млн (учитываются автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, статистика «Ассоциации европейского бизнеса»). И, хоть это и меньше, чем в 2019 г. (падение продаж составило 9,1%), в сравнении со спросом на электромобили разница колоссальная.

Одной из причин низкой популярности электромобилей может являться почти полное отсутствие сетей зарядочных станций. По информации РИА «Новости», на конец февраля 2021 г. суммарный парк электромобилей в России составлял около 10 тыс. экземпляров, а зарядок в общественном доступе было лишь около 300-400 на всю страну. Для сравнения, заправочных станций для машин с двигателями внутреннего сгорания на момент публикации материала насчитывалось около 27 тыс. (статистика benzin-price.ru).