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Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват?

ПО Софт Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Пользователи смартфонов и планшетов Apple по всему миру, в том числе и в России, стали жаловаться на массовые сбои в работе популярных приложений. Проблемы коснулись даже сервисов «Яндекса». Виновником проблемы оказалась компания Facebook, и это второй сбой за два месяца, произошедший по ее вине. Android-пользователей сбой не затронул.

Все сломалось, даже «Яндекс»

Владельцы мобильных устройств Apple, включая планшеты iPad и смартфоны iPhone, стали массово жаловаться на сбои в работе самых разных приложений. Проблема коснулась людей со всего мира и не обошла стороной россиян, затронув и программы российских разработчиков.

По данным ресурса DownDetector, в России с перебоями стали работать мобильные iOS-приложения компании «Яндекс», в том числе «Такси», «Музыка», «Карты» и даже «Яндекс.навигатор». Проблемы стали возникать приблизительно в 14.00 по московскому времени. Многие пользователи также отметили сложности доступа к почтовому сервису «Яндекса» и к сайту компании. На карте сбоев видно, что больше всего пострадали жители юга России.

Иностранные приложения тоже не работают

По данным ТАСС, сбои коснулись далеко не только утилит «Яндекса». В частности, перестали корректно работать приложения российских операторов связи Yota и «Мегафон». Программы иностранных разработчиков на iPhone и iPad тоже не желают запускаться, а если и запускаются, то далеко не всегда функционируют стабильно. По данным ресурса The Verge, это коснулось, в частности, видеосервиса TikTok, мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, дейтинг-приложения Tinder и др.

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Карта сбоев сервисов «Яндекса»

Что примечательно, по состоянию на 10 июля 2020 г. жалобы на работу приложений поступали исключительно от пользователей гаджетов Apple. На устройствах под управлением Android массовых сбоев в работе популярных программ не наблюдалось.

Кто виноват

Вины компании Apple, разработчика iOS и устройств на ее основе, в случившемся нет. Как пишет The Verge, вся проблема кроется в детище компании Facebook под названием Facebook SDK (Software Development Kit).

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Официальный комментарий «Яндекса»

Данный SDK предназначен для разработчиков приложений, желающих объединить свои программы с социальной сетью Facebook. В частности, он позволяет использовать профиль соцсети для авторизации в приложениях. Также он используется для сбора аналитики и таргетинга рекламы

Проблема кроется в том, что новая версия SDK не отличается стабильностью, что и привело к массовым сбоям сторонних приложений. Facebook осведомлена о проблеме и работает над ее решением, однако на момент публикации материала сроки релиза более качественной версии SDK компания не называла.

Не в первый раз

Произошедшее, по информации The Verge, стало вторым по счетом провалом Facebook за 2020 г., связанным с ее SDK для разработчиков ПО. Первый случай произошел в мае 2020 г. и тоже стал массовым, хотя и затронул не все страны мира.

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Пользователи подтверждают неработоспособность многих сервисов российского ИТ-гиганта

В мае 2020 г. Facebook выпустила очередное обновление своего SDK, моментально сломавшее Spotify, TikTok, Tinder, Pinterest и многие другие популярные приложения. К тому же, для того, чтобы приложение перестало работать, даже не требовалось быть авторизованным в Facebook – SDK ломал все и без этой «небольшой формальности».

На тот момент, как и сейчас, проблема коснулась исключительно пользователей iOS, обойдя стороной стан Android. Разработчики даже создали отдельную тему для обсуждения сложившейся ситуации непосредственно в официальном профиле Facebook в GitHub.

Да и сама соцсеть нередко выходит из строя. К примеру, 3 июля 2019 г. был зафиксирован глобальный сбой одновременно в работе мессенджера WhatsApp (Facebook купила его в феврале 2014 г.) и социальной сети Instagram, которая находится во владении Facebook с 2012 г. Сама Facebook упала вместе с ними.

Пользователи Instagram жаловались в основном на проблемы с загрузкой, пользователи Facebook наблюдали проблемы в работе сайта, а пользователи WhatsApp не могли подключиться к серверу. Компания решила проблему 4 июля 2020 г., и тогда же Роскомнадзору пришлось прокомментировать распространившуюся в интернете информацию о том, что ведомство причастно к сбою. Эти сообщения надзорный орган назвал фейками. Напомним, деятельность Роскомнадзора стала причиной перебоев в работе ряда ресурсов, когда ведомство пыталось заблокировать мессенджер Telegram в 2018 г.

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