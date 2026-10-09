«Солар» и «ВИЛИКС» помогут компаниям защищать корпоративные данные в мессенджерах

ГК «Солар» и компания «ВИЛИКС» подтвердили совместимость DLP-системы Solar Dozor и корпоративного мессенджера Loop. Теперь клиенты могут использовать оба решения в одной инфраструктуре без перестройки действующих процессов защиты данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Loop используют компании из ритейла и e-commerce, финансового сектора, медиа, EdTech, городской мобильности, общественного питания и других отраслей. On-premise версию можно развернуть в собственной инфраструктуре клиента.

В таких организациях корпоративный мессенджер становится постоянным рабочим каналом, через который сотрудники обмениваются внутренней информацией. При этом корпоративные чаты остаются одним из ключевых каналов утечек данных. По данным экспертов «Солара», на них приходится 35% таких инцидентов. Поэтому при внедрении нового мессенджера службе информационной безопасности важно включить рабочую переписку в действующие процессы защиты данных.

«Для средних и крупных компаний корпоративный мессенджер – один из основных инструментов быстрого обмена рабочей информацией. Чем больше сотрудников используют такой канал, тем важнее встроить его в действующие процессы защиты данных. Совместимость Loop с Solar Dozor позволяет нашим клиентам использовать мессенджер в корпоративной инфраструктуре и снижать риск утечек через рабочую переписку», – отметил Дмитрий Алоян, руководитель компании «ВИЛИКС».

Платформа Loop от компании «ВИЛИКС» поддерживает открытый API для интеграции с корпоративными системами. Подтвержденная совместимость платформы Loop от компании «ВИЛИКС» с Solar Dozor позволяет ИБ-службе контролировать рабочую переписку в мессенджере: проводить мониторинг, выявлять и анализировать события, связанные с передачей конфиденциальной информации, а также реагировать на них и использовать собранные данные при расследовании инцидентов. Для клиентов это готовый сценарий защиты рабочей переписки независимо от того, какое из двух решений уже используется в инфраструктуре, а какое внедряется.

«В крупных компаниях один и тот же корпоративный мессенджер может использоваться в разных контурах – например, часть инфраструктуры остается on-prem, а часть переносится в облако. Для ИБ-службы важно сохранять единые правила контроля данных при любом сценарии его размещения. Совместимость Loop с Solar Dozor позволяет не разделять контроль переписки по контурам, а включать ее в единый процесс мониторинга, анализа и расследования инцидентов», – сказал Али Гаджиев, руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар».

«Солар» последовательно расширяет пул технологически совместимых решений для Solar Dozor. Сегодня DLP-система интегрирована более чем с 10 решениями российских вендоров. В их числе продукты «Группы Астра», «Ред Софт», «Газинформсервиса», VK Tech, «МойОфис», НОТА (ИТ-холдинг «Т1») и «ВИЛИКС». Они охватывают основные элементы корпоративной ИТ-среды – от операционных систем и СУБД до почты, мессенджеров и сервисов совместной работы.

Loop – российский корпоративный мессенджер, направленный на защищенную и стабильную коммуникацию команд в условиях повышенных требований к информационной безопасности. Решение доступно в облаке и в формате on-prem, поддерживает открытые и закрытые каналы, треды, звонки и интеграции через открытый API. Включен в реестр российского ПО.

Solar Dozor – умная DLP-система корпоративного класса, которая связывает классические подходы к защите данных и ML-модели для раннего распознавания рисков утечек и оперативного предотвращения инцидентов. Решение обеспечивает полный контроль каналов коммуникаций и обращений к ИИ-сервисам 24/7, а поведенческий анализ помогает в предупреждении и расследовании ИБ-событий. Solar Dozor включен в реестр российского ПО и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.