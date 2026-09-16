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«Атом» приступает к массовому производству электромобилей на площадке завода «Москвич»

Бренд «Атом» объявил о запуске массового производства. Это российский электромобиль, разработанный с нуля на базе собственной технологической платформы.

«Атом» – продукт, прошедший в России весь путь от небольшого стартапа до масштабного производства электромобиля, поддержанного технологическими гигантами и институтами развития РФ. Мы объединили превосходные параметры управляемости шасси с инновационностью гаджета, создав «Атом» – частицу городской мобильности», – сказал Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом».

Ранее в этом году был запущен конвейер, а также стартовал выпуск «Атомов» и передача машин первым клиентам. В ближайшее время компания планирует выйти на темп до 20 автомобилей за одну производственную смену и продолжить последовательное наращивание объёмов в 2027 г.

Производство электромобиля организовано на Московском автомобильном заводе «Москвич» по полному технологическому циклу. Он включает мелкоузловую сварку кузова, окраску, антикоррозионную обработку, сборку готового автомобиля, настройку и регулировку механической части, конфигурирование и калибровку электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

На заводе «Москвич» создается высокотехнологичная производственная линия, оснащенная современным оборудованием для сварки, окраски и сборки. Полный цикл производства на одной площадке позволяет обеспечивать высокое качество и жёсткий контроль на всех этапах — от обработки кузова до финальных испытаний готового автомобиля.

Запуск сборки автомобилей «Атом» на заводе «Москвич» реализован при поддержке правительства Москвы. Благодаря вкладу города в развитие проекта «Атом» АО «МАЗ «Москвич» в кратчайшие сроки модернизировало и запустило участок сборки новых электромобилей. Это стало основой не только для долгосрочного сотрудничества завода с новым брендом, но и значительным вкладом в развитие российского автопрома и электромобильности в Москве.

«Мы часто слышим: может ли российский автопром быть успешным? Сегодня мы отвечаем на него делом. Чтобы инновация стала массовым продуктом, ей нужен сильный промышленный фундамент. Для «Атома» таким фундаментом стал завод «Москвич». Мы переносим на новый продукт наши подходы к качеству, надёжности и технологическому управлению. «Атом» — это инновация и энергия новой команды, а «Москвич» — производственная экспертиза, которая позволяет эту инновацию масштабировать. Именно так формируется новый образ современного российского автомобиля, которому можно доверять», – отметила Елена Фролова, генеральный директор АО «МАЗ «Москвич».

«Атом» построен на собственной модульной платформе, которая прошла многократные испытания в различных климатических условиях России. В конструкции применена пятирычажная задняя подвеска, обеспечивающая комфорт и точную управляемость. Платформа спроектирована с учетом применения аккумуляторной батареи и электропривода — их производством займется «Росатом». Запас хода «Атома» составляет до 500 км по циклу WLTC на одном заряде. Электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) разгоняет электромобиль до 100 км/ч за 7 секунд.

Для эффективной эксплуатации в зимних условиях предусмотрены специальные инженерные решения: терморегулирование тяговой батареи и расширенный пакет подогревов — сидений, руля, лобового и заднего стекол, зоны дворников, форсунок и зеркал заднего вида.

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Атом работает на собственной операционной системе и обладает уникальным интерфейсом, сочетающим проекцию на лобовое стекло (HUD), сенсорный дисплей на руле, голосового ассистента и управление с помощью мобильного телефона. За работу продвинутой системы помощи водителю (ADAS 2+) отвечает комплекс камер, сенсоров и радаров. Кузов изготовлен с использованием высокопрочной стали горячей штамповки и оснащен оригинальной системой распашных автоматических дверей без центральной стойки.

«Запуск масштабного производства «Атома» — важный этап для российского автопрома и всей цепочки поставок. Для нас принципиально важно, что проект развивается в контуре российских компетенций, включая технологии тяговых батарей и электропривода, которые сегодня активно развиваются в «Росатоме». Проект «Атом» объединяет компетенции российских компаний в автомобилестроении, электротехнике и накопителях энергии и формирует технологическую основу для дальнейшего развития электротранспорта в стране», – отметил Александр Бухвалов, директор бизнес-направления «Электромобильность» ТВЭЛ, управляющей компании топливного дивизиона «Росатома».

«Атом» – центр разработки электромобилей с главными научно-производственными центрами в Москве и Республике Татарстан. Сегодня в компании работают более 1 тыс. специалистов.

«Атом» уже доступен для тест-драйвов. Приобрести машину можно через официальный сайт компании, а получить — в точке выдачи в Москве, Санкт-Петербурге или у сервисных партнеров в других городах. Также доступна доставка автомобиля к дому клиента.

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Кроме того, активно развертывается сеть сервисных партнеров, обеспечивающая техническое обслуживание и гарантийную поддержку. На данный момент бренд отечественных электромобилей «Атом» подписал договоры с 26 сервисными партнерами в 8 городах России и планирует расширить сеть до 16 городов к 2027 г., а к 2029 г. — до 48 городов.

Проект реализуется при поддержке ГК «Росатом», «Камаз», правительства Москвы, «Банк ПСБ», Институтов развития ВЭБ.РФ, ФРП, РФПИ.

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