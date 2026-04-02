MIG выпустила терминал сбора данных A65 под управлением отечественной мобильной ОС «Ред ОС М»

Компания Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель защищенных мобильных устройств, объявила о старте продаж терминала сбора данных MIG A65 под управлением мобильной операционной системы «Ред ОС М». Новинка предназначена для автоматизации складских и логистических процессов, работы с государственными маркировками и эффективного решения задач в ритейле, на производстве и в полевых условиях.

MIG A65 оснащен 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация обеспечивает стабильную и быструю работу с большими справочниками номенклатур, ресурсоемкими прикладными программами.

Устройство имеет степень защиты IP68, что обеспечивает защиту от пыли и выдерживает погружение в воду. Корпус рассчитан на многократные падения с высоты до 1,5 метра, это позволяет использовать терминал в условиях склада, торгового зала, на производственной площадке и при выездных работах. Рабочий диапазон температур — от –20°C до +60°C гарантирует стабильную работу в любой сезон.

Встроенный 2D-сканер на базе модуля Zebra SE4710 обеспечивает уверенное считывание при любой освещенности всех основных 1D- и 2D-кодов, включая государственные маркировки («Честный знак», ЕГАИС, «Меркурий», «Зерно»). Базовое расстояние считывания — до 1 метра. Для задач, требующих работы на расстоянии, доступна опция дальнобойного сканера с радиусом действия до 10 метров.

MIG A65 работает под управлением «Ред ОС М» – российской мобильной операционной системы, разработанной компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

MIG A65 под управлением «Ред ОС М» ориентирован на сотрудников складов и логистических центров, персонал торговых залов в ритейле, специалистов по приемке, отгрузке и инвентаризации, а также на мобильных сотрудников, работающих с номенклатурой и государственными маркировками.

Устройство уже доступно для заказа и тестирования. Подробную информацию можно получить на сайте компании или по запросу у официальных партнеров.

Технические характеристики:

Чипсет: MT6789, 8 ядер, 2,2 ГГц, 6 нм.

Память: RAM 8 ГБ, ROM 128/256 ГБ.

Дисплей: 6,56 дюйма, HD+, яркость 670 нит.

Камеры: основная 48 МП + 8 МП (широкоугольная), фронтальная 32 МП.

Аккумулятор: 5800 мАч, быстрая зарядка 33 Вт.

Защита: IP68, падения с высоты до 1,5 м.

Габариты и вес: 170,2×80,7×14 мм, 311 г.

Сканер: Zebra SE4710 (1D/2D, включая маркировки)

Гарантия: базовая 12 месяцев, опционально — расширенная до 2 лет.