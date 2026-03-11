HRlink и hh.ru замерили уровень автоматизации HR в российских регионах

В HRlink и hh.ru проанализировали уровень проникновения кадрового ЭДО в российских регионах. По числу пользователей в 2025 г. с существенным отрывом лидируют Московская область, Санкт-Петербург, Иркутская и Нижегородская области. По количеству подписанных документов – Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область и республика Татарстан. Наибольший интерес к автоматизации кадрового делопроизводства проявляют торговля и сфера промышленности. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Автоматизация кадрового делопроизводства уже стала нормой для столичных компаний, и сейчас интерес к платформам кадрового ЭДО смещается в регионы. Больше половины – 58,3% – пользователей платформы HRlink локализовано за пределами Москвы. Причем если раньше такие инструменты были востребованы преимущественно со стороны крупных федеральных компаний с широкой территориальной структурой, сейчас к платформам подключается средний и малый региональный бизнес.

Самые активные регионы по количеству лицензий – Московская область (10,6% от общего количества пользователей) и Санкт-Петербург (10,1%). Следом за ними идет Иркутская область (5,5%) – промышленный центр, где расположено несколько крупных предприятий федерального значения, которым сложно эффективно обмениваться кадровыми документами с московскими офисами из-за удаленности региона. Наконец, замыкает четверку лидеров Нижегородская область (4,7%) – транспортно-логистический узел, где расположены региональные офисы, производства и склады многих московских компаний.

Дальше, со значительным отрывом, идут Ростовская область (3,1%), республика Татарстан (2,9%) и Свердловская область (2,5%). Ростовская и Свердловская области – это мощные промышленные и аграрные центры, а Татарстан – один из крупнейших ИТ-хабов в стране. Разрыв с лидерами можно объяснить тем, что плотность бизнеса в этих регионах меньше, а подход к автоматизации – более взвешенный.

Причем отраслевой разрез в регионах примерно одинаков: по уровню спроса на системы кадрового ЭДО лидируют торговля и промышленный сектор. Объясняется это как активным наймом и высоким уровнем текучести сотрудников, так и территориально распределенной структурой предприятий. Кроме того, в таких компаниях много стандартизированных процессов, которые должны выполняться строго в соответствии с корпоративными регламентами. Их можно значительно ускорить с помощью автоматизации. Напротив, агрокомплекс и туристическая сфера пока движутся догоняющими темпами – здесь только зарождается интерес к автоматизации кадрового делопроизводства.

Отличается перечень самых активных регионов по количеству подписанных документов – здесь в лидерах Московская область (17,2% от общего числа), Санкт-Петербург (9,4%), Нижегородская область (4%) и республика Татарстан (2,8%). Следом идут Свердловская область, Пермский край и Приморский край. Ростовская область расположилась лишь на 16 месте – после Самарской, Челябинской, Костромской, Ленинградской, Кемеровской, Воронежской, Рязанской областей и Алтайского края.

Разницу можно объяснить тем, что в регионах-лидерах процесс автоматизации кадрового делопроизводства начался раньше, и сейчас платформы кадрового ЭДО глубоко интегрированы в повседневные бизнес-процессы. В свою очередь, во многих «отстающих» регионах онлайн подписывают пока только ключевые документы в HR. Кроме того, в регионах, которые входят в топ-10 по объему подписанных документов, расположено больше региональных офисов крупных федеральных предприятий – уровень их цифровизации в целом выше, а количество документов на одного подключенного пользователя – больше.

«Как лидер по числу пользователей платформы кадрового ЭДО мы действительно можем говорить о массовом внедрении таких инструментов по всей стране, особенно в крупных промышленных центрах и транспортно-логистических узлах. Для регионального бизнеса автоматизация кадрового делопроизводства перестала быть вопросом имиджа или соответствия требованиям головной компании – в текущих условиях это экономическая необходимость. Поэтому тренд на повсеместный кадровый ЭДО будет лишь нарастать», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

«Аналитика hh.ru подтверждает рост потребности бизнеса в HR-специалистах, способных работать с платформами кадрового ЭДО. Так, только с начала 2026 г. российские работодатели искали более 1,6 тыс. сотрудников с такими компетенциями. В сравнении с показателями двухгодичной давности их востребованность в целом по стране выросла в 5,4 раза. Требования к соискателям достаточно демократичны с точки зрения их опыта — 46% вакансий подходят для специалистов со стажем от года года до трех лет. При этом работодатели строги к компетенциям: так, в каждой третьей вакансии в качестве обязательного требования указана правовая и нормативная грамотность. В частности, знание ТК России и 63-ФЗ об электронной подписи — и особенно главы 49.1 ТК России о регулировании труда дистанционных работников. В 23% вакансий также упоминается понимание архитектуры платформ кадрового ЭДО и того, как они работают: управления жизненным циклом документов, настройки маршрутов согласований, особенностей интеграции с учетными системами и других тонкостей», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.