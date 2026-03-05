Выручка «СКБ Контур» в 2025 году выросла на 19,6%

Компания «СКБ Контур» опубликовала итоги 2025 года и обозначила ключевые фокусы развития на 2026.

В 2025 г. выручка «СКБ Контур» выросла на 19,6% до 48,3 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Количество клиентов превысило 3,1 млн — это 35% всего российского бизнеса. Компания в рамках стратегии продолжает курс на экосистемность и клиентоцентричность.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Положительная динамика по ключевым метрикам — выручке и количеству клиентов — подтверждает верность стратегической амбиции «СКБ Контур»: построить лучшую экосистему для бизнеса. Мы видим, что пользователи ценят бесшовный путь решения своих задач и продолжим работу по максимальной взаимной интеграции наших сервисов. Кроме того, в новой стратегии мы хотим перейти от закрытой экосистемы к открытой. Это позволит нам не закрывать все сценарии клиента самостоятельно, а предоставить комплексное решение за счет партнерства с другими игроками рынка».

Важное влияние на выручку оказали решения в сфере электронного документооборота и обязательной отчетности. Так, за год через «Контур.Диадок» пользователи передали 1,5 млрд документов, что на 24,5% больше, чем в 2024 г. Одной из причин динамики стало развитие сервисов маркировки и более активное вовлечение малого бизнеса в электронный документооборот. Кроме того, в 2025 г. «Контур.Диадок» стал первым негосударственным оператором ГосЭДО, в самом сервисе стартовал публичный пилот «Госключа», был запущен юридически значимый трансграничный документооборот с Белоруссией и Казахстаном.

Одно из самых перспективных направлений ЭДО — логистика. С 1 сентября 2026 г. вступает в силу обязательное требование по переводу значительной части перевозочных документов, в том числе транспортных накладных в электронный вид. «СКБ Контур» в составе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» в 2025 г. участвовал в разработке подзаконных актов, а также проактивно подключал клиентов к системе.

Что касается сервиса «Контур.Экстерн», то в 2025 г. объем оборота через сервис с контролирующими органами вырос на 15% и составил более 200 млн документов. Позитивные результаты показала функциональность для малого бизнеса — количество подключений комплексного решения, которое включает учет, отчетность и ЭДО, выросли в 1,5 раза по сравнению с 2024 г.

«СКБ Контур» в 2025 г. продолжил укреплять свои позиции в направлении кибербезопасности. На рынок вышел бренд «Контур.Эгида», объединяющий решения для обеспечения безопасности внутреннего контура компаний, в том числе двухфакторная аутентификация, система привилегированного доступа и т.д. Ставка на решения в сфере информационной безопасности «СКБ Контур» связана с тем, что, по оценкам экспертов и аналитических компаний, рынок ИБ растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом.

В прошлом году «СКБ Контур» активно внедрял в свои решения искусственный интеллект. Один из примеров — ИИ-ассистент бухгалтера, который стал доступен в ноябре 2025 г. пользователям «Контур.Экстерн». Новый сервис создан на базе передовых технологий искусственного интеллекта и призван облегчить работу с налоговым законодательством РФ для бухгалтеров, работающих в компаниях любого масштаба, а также специалистов аутсорсинговых и консалтинговых фирм.

В «Контур.Фокусе» с помощью ИИ была реализована суммаризация исходов арбитражных дел. Теперь пользователи сервиса могут видеть лаконичный пересказ, ключевые факты из решения и итог судебного разбирательства, что позволяет им не углубляться в судебные документы. Еще один пример — платформа для коммуникаций «Контур.Толк», где появилась первая в стране автоматическая система определения дипфейков. Также теперь в «Контур.Толке» ИИ готовит протоколы встреч, что позволяет пользователям экономить время на подведение итогов рабочих совещаний.

Совокупные социальные инвестиции «СКБ Контур» в 2025 г. выросли на 15%. Компания также продолжила реализовывать образовательные проекты. Более 100 тыс. школьников в 38 регионах приняли участие в профориентационных проектах «СКБ Контур». Более 6,5 тыс. учителей стали благополучателями программ благотворительного фонда компании. В 2025-2026 учебном году появилась новая стипендия от «Контура» для талантливых первокурсников ФИИТ УрФУ.

«СКБ Контур» продолжил активно привлекать стажеров. Всего за прошедший год стажировку прошли 183 интерна, а 161 из них остались работать. Всего в компании на конец 2025 г. трудоустроены 12 тыс. сотрудников.

Главным образовательным проектом стало создание «Контур Университета». На данный момент вуз уже получил лицензию и готовится к набору первых слушателей.

По итогам 2025 г. компания заняла 15 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России CNews500.