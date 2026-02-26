Hybrid: российский рынок цифровой рекламы в 2026 году входит в фазу консолидации и умеренного роста

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, назвала главные тренды, которые повлияют на развитие российского диджитал-рынка в 2026 г. Он продолжит расти, но темпы будут заметно ниже, чем в 2023–2024 гг. Индустрия переходит от сверхдинамичного роста к модели с фокусом на эффективность.

В 2026 г. для диджитал-сегмента эксперты прогнозируют прирост на 10–15%. Среди ключевых сдерживающих факторов — высокая ключевая ставка, медиаинфляция и рост налоговой нагрузки, заставляющие бренды фокусироваться на управляемой окупаемости инвестиций. На фоне санкций компании вынуждены осторожнее планировать коммуникационные стратегии. Дополнительное давление создает регуляторика.

По оценке экспертов Hybrid, рынок становится более платформенным и фрагментированным. Данные и инвентарь концентрируются у крупных локальных игроков — маркетплейсов, банков, телекома и экосистем. Усиливается роль first-party data: рекламодатели предпочитают площадки, где есть «свои» данные и понятная логика конверсии.

«Сегодня структура наибольшего спроса от заказчиков распадается на пять направлений: retail media, performance-стек, сквозная аналитика, антифрод и технологии ускорения креативного продакшена. Именно производство креативов становится «узким горлышком»: ручной труд не масштабируется, а скорость тестов напрямую влияет на эффективность. Параллельно фиксируются новые зоны турбулентности — эволюция фрода в сторону сложных SIVT-схем, deepfake-атаки на бренды и кратное увеличение штрафных рисков из-за ужесточения регуляторных требований», — сказал Алексей Петровых, генеральный директор и соучредитель Deaz.io.

Ключевой технологический сдвиг 2026 года связан с развитием ИИ. Компании все активнее переходят к агентским системам и моделям действий, формируя цифровой штат из ИИ-сотрудников. Такие агенты берут на себя написание кода, управление кампаниями, создание креативов, а человек остается в роли постановщика задач. Вокруг этого формируется новый слой инфраструктуры — инструменты оркестрации.

Параллельно меняется логика работы с клиентским опытом. Классические CRM постепенно уступают место ИИ-оркестрируемым контурам, где система работает не со скриптом, а с намерением клиента. На этом фоне развивается «эмоциональный» ИИ: компании экспериментируют с распознаванием эмоций и создают «эмпатичные» ИИ-скрипты.

Изменяется и конструкция рекламных кампаний. Саморазвивающиеся ИИ-контуры становятся обыденностью: параметры кампаний пересобираются в режиме реального времени на основе отклика аудитории. У таких кампаний нет жестко заданных старта и завершения, они существуют как постоянно обучающаяся система.

Управление вниманием продолжает оставаться одним из главных трендов медийной рекламы. Показы и клики перестают восприниматься как достаточный показатель. Площадки активно развивают собственные attention-метрики, а индустрия движется к созданию стандартов для объективной методики замера внимания пользователей.

«Мы в Vox активно работаем в этом направлении с 2021 г. и провели в прошлом году уже второе офлайн-нейроисследование рекламных плейсментов для изучения поведения, реакций и эмоций пользователей, а также с целью обогащения онлайн-метрик внимания. Сегодня наша совместная задача — перевести эту тему из плоскости исследований в рабочую систему оценки внимания пользователей», — сказала Наталия Фролова, CEO и сооснователь AI Vision платформы Vox.

Ужесточение требований регуляторов делает непрозрачные модели работы с данными все более рискованными. На смену скрытому сбору приходит модель zero party data, при которой пользователи сознательно делятся данными в обмен на ценность, например, дают обратную связь за бонусы от компании. Так, персонализация превращается в управляемый обмен.

Одним из значимых трендов становится появление «вычислительных бюджетов» у компаний. Это вызвано дефицитом вычислительных ресурсов на фоне интенсивного внедрения ИИ-технологий. Крупные ИИ-игроки вводят квоты для заказчиков, а доступность мощностей превращается в стратегический фактор.

Отдельного внимания заслуживают новая молодая аудитория и игровые форматы. С уходом Roblox из России, бренды переходят к портфельному подходу, распределяя бюджеты между Telegram Mini Apps, Minecraft, Fortnite. Сложность с привлечением внимания молодежи до 18 лет превращает гейминг в уникальный инструмент, который демонстрирует эффективность в этой возрастной категории. Telegram быстро становится «супер-экосистемой» для молодежной аудитории.

«Охват аудитории младше 18 лет через классические digital-каналы сокращается. Игровые форматы остаются практически единственным способом получить продолжительный контакт с этой возрастной когортой. При этом ценность такого контакта измеряется уже не столько охватом, сколько временем удержания пользователя», — отметил Владимир Ланцов, операционный директор Hybrid Metaverse.

Еще одним драйвером развития adtech становится Connected TV. В 2025 г. этот рекламный канал активно развивался. Меняется и подход к измерению эффективности: клиенты все чаще смотрят на CAC и ROAS/ДРР.

«Запуск кросс-платформенной атрибуции в AppMetriсa стал значимым событием для рынка CTV. Рекламодатели, работающие с AppMetrica, наконец получили возможность объективно оценивать вклад рекламы на ТВ в установки приложений. Точность атрибуции ещё предстоит оценить, но сам факт появления такого инструмента усиливает позиции Connected TV как измеримого performance-канала для российского рынка», — сказал Владимир Худяков, CEO & Co-founder компании Hybe.

Кадровая ситуация будет продолжать стимулировать автоматизацию. Формального дефицита нет, но есть нехватка квалифицированных специалистов. Компании не готовы нанимать новичков и доучивать – бизнес активнее инвестирует в инструменты, снижающие долю ручного труда.

«Новые условия на Digital-рынке формируют для брендов и агентств повестку 2026 г.: вместо ожиданий “революции” рынок живет в режиме сложного, но управляемого перехода к более технологичной, прозрачной и требовательной модели. Успешными оказываются те, кто вкладывается в технологии, данные, ИИ и внимание аудитории, при этом удерживая фокус на экономике кампаний и доверии клиентов. Сейчас наступило время, когда не стоит ждать какого-то магического прорыва. Выживут те, кто заранее набрал запас прочности — технологий, инновационных подходов к рекламе и репутацию, а остальные станут частью очередной волны консолидации», — сказал Дмитрий Федосеев, управляющий директор Hybrid Россия.