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ГК «Солар» зафиксировала мошеннические схемы с арендой жилья на курортах

Андрей Буслаев, эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар»: «Мы фиксируем рост популярности мошеннических схем, связанных с краткосрочной арендой жилья в курортных городах России и зарубежья. Предоплата на непроверенных ресурсах или передача им своих персональных данных может быть чревата потерей денежных средств и негативным опытом срочного поиска нового места проживания в самом начале отпуска».

Наиболее актуальные схема распространены в виде рекламы в мессенджерах и на досках объявлений. Пользователь пишет «продавцу» билетов или «арендатору», и он скидывает ему фишинговую ссылку, где он вводит данные своей платежной карты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Чтобы защититься от подобных мошенников, Solar AURA рекомендует: искать жилье и билеты на сайтах проверенных агрегаторов; не покупать билеты/скидки на билеты на сторонних площадках у «представителей компании»; покупать билеты и арендовать жилье только на официальных сайтах авиакомпаний.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 1000 крупнейших компаний России.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

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ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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