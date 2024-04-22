Конференция-кэмп для руководителей из IT-сферы South HUB пройдет в Сочи с 8 по 12 июня

Спикерами South HUB 2024 станут руководитель e-com-сервисов Яндекса, гендиректор Lamoda, член правления Райффайзен Банка, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка и другие топ-менеджеры IТ-компаний.

В Сочи пройдет South HUB 2024 для C-level в IT. Это мультиформатное мероприятие в формате кэмпа о профессиональном развитии с акцентом на work-life balance. В программе – доклады и воркшопы на нескольких площадках и активная неформальная часть в одном из самых красивых мест России – среди Кавказских гор на территории горного курорта в отеле «Гранд Отель Поляна» 5*.

В неформальной программе – суперкубок: турниры по плаванию, большому теннису, шахматам, волейболу. Кроме этого, медитации, утренние пробежки, мастер-классы по биохакингу, развитию памяти, концентрации внимания, а также хайкинг.

В деловой программе этого года – выступления Анатолия Панова (Авито Товары, CTO), Дамира Баттулина (Альфа-Банк, директор по развитию цифровых каналов, старший вице-президент), Максима Лаптева (МТС, руководитель блока цифровых продуктов), Ивана Карева (Okko, директор по техническому развитию), Андрея Иваненко (Самолет, CEO), Романа Маресова (Яндекс, руководитель e-com сервисов Яндекса (Маркет, Еда, Лавка), Алексея Петроченко (Яндекс 360, CTO), Александра Смирнова (Mail.ru, компания VK, технический директор), Олега Коверзнева (Yandex Cloud, CEO), Максима Гришакова (Lamoda, CEO), Александра Ложечкина (Райффайзен Банк, CIO и член правления). Программа дополняется.

«Мы делаем наш кэмп для C-level экспертов, потому что видим от них огромный запрос на качественное общение. Это подтвердил опрос 160 IT-руководителей в сообществе South HUB. Они говорят, что хотели бы продуктивнее взаимодействовать как с командами, так и с другими топ-менеджерами компании. Чтобы выдержать уровень аудитории, мы вводим премодерацию заявок от участников – это позволит гарантировать безопасность общения, – рассказывает Руслан Назыров, генеральный директор агентства Median, организующего South HUB.

Кэмп South HUB проводится в третий раз. В этом году организаторы ожидают около 400 участников – руководителей разных технологических направлений: Executive, Technical, Information, Data, Mobile, Innovation, Information Security, Product и R&D.

На кэмп можно приехать с семьей – для безопасности и хорошего отдыха на закрытой территории «Гранд Отель Поляна» созданы все условия. Для детей пройдет научно-исследовательская конференция, а близкий человек сможет принять участие в программе для спутников.



Создатели кэмпа: Альфа-Банк, МТС, Сбер, Самолет, Яндекс Go, Avito.Tech, Yandex Cloud и VK.

Ознакомиться с программой и купить билет можно на сайте: www.southhub.ru.