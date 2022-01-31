Itglobal.com приобрела стартап международного гиперскейлера

Itglobal.com объявила о приобретении облачного гиперскейлера Serverspace, работающего на рынках США, Канады, Нидерландов, СНГ и Азии. Сумма сделки составила 1 млрд руб.

Serverspace — международный поставщик облачных сервисов. Компания владеет дата-центрами в 7 странах мира. Клиентская база Serverspace насчитывает более 420 тыс. аккаунтов. Ключевая услуга компании — облачные ресурсы на базе сред виртуализации vStack и VMware. Кроме того, Serverspace предоставляет ряд дополнительных платформенных сервисов: Kubernetes как сервис, объектное S3 совместимое хранилище, DNS-хостинг, покупка SSL-сертификатов.

Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования, размещенного в дата-центрах уровня TIER III в Нидерландах, США, Канаде, России, Казахстане и Белоруссии.

Сервисы Serverspace реализованы на базе платформы управления облачными услугами, ориентированной на системных администраторов и разработчиков интернет-приложений. Компания первой добавила в свое портфолио серверы на базе гипервизора vStack — гиперконвергентной платформы, обеспечивающей высокие характеристики производительности.

«Мы активно продвигаем свои услуги на международном рынке и уверены, что благодаря объединению увеличим количество клиентов в разы, сможем охватить те сегменты рынка, с которыми раньше не работали из-за фокусировки на крупных корпоративных клиентах. Также планируем объединить наши сервисы и предоставить в панели управления Serverspace каждому клиенту удобный личный кабинет с прозрачным биллингом и возможностью подключения всех наших услуг в любой точке мира», – сказала Алина Пархоменко, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

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«Благодаря сделке Serverspace сможет расширить географию предоставления услуг и продуктовую матрицу, предоставив текущим клиентам возможность работать с инструментами, созданными для среднего и крупного бизнеса. Мы продолжим предоставлять услуги текущим клиентам под нашим брендом, а Itglobal.com сможет подключить своим клиентам удобное управление инфраструктурой через веб-интерфейс и автоматизировать биллинг», – сказал Игнат Толчанов, руководитель проекта Serverspace.

Приобретение компании Serverspace связано с желанием Itglobal.com предоставить своим корпоративным клиентам расширенный портфель облачных сервисов. Панель управления услугами Serverspace позволит значительно повысить удобство работы для корпоративных заказчиков.

Вместе с тем, опираясь на международную инфраструктуру компании Itglobal.com, Serverspace получит дополнительные возможности для роста.