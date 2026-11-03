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Производитель фотонных чипов продан за фантастические $115 миллиардов

Marvell, поставщик полупроводниковых решений для ЦОД, поглотил четвертую за последний год компанию. Последним приобретением стал разработчик перспективных для развития инфраструктуры ИИ фотонных технологий Lumentum, а сделка на сумму $115 млрд — одной из крупнейших в истории технологического сектора.

Одна из крупнейших сделок в истории

Компания Marvell, поставщик полупроводниковых решений для центров обработки данных (ЦОД), заключила соглашение о приобретении производителя оптических микросхем и сетевого оборудования Lumentum, пишет TechCrunch.

Сделка завершиться в первой половине 2028 г., если не будет возражений регулирующих органов. В этом случае она станет одной из крупнейших в истории технологического сектора. Стоимость Lumentum оценивается в $115 млрд (включая долг), а стоимость акционерного капитала — около $80 млрд. Соглашение предусматривает оплату акциями. Marvell предоставит 4,5 обыкновенных акций за каждую акцию Lumentum.

Крупным акционером обеих компаний является американский гигант по производству микросхем Nvidia.

Претендент на лидерство

Благодаря Lumentum Marvell станет лидером в области подключения ИИ, предлагая продукцию от чипов до центров обработки данных, заявили представители Marvell.

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Marvell Technology
Marvell планирует стать лидером рынка решений для ЦОД

Lumentum стала уже четвертым ее приобретением с декабря 2025 г., когда Marvell заполучила за $3,25 млрд Celestial AI, а вместе с ней — прорывную технологию «Фотонной ткани» (Photonic Fabric), которая позволяет передавать данные с помощью света на уровне пакетов, систем и целых стоек.

Менее чем через месяц после этого, в январе 2026 г., Marvell объявила о приобретении XConn Technologies примерно за $540 млн. XConn специализируется на передовых коммутаторах PCIe и CXL, которые служат основой для создания высокопроизводительных вычислительных систем.

В апреле 2026 г. стало известно о покупке швейцарского стартапа Polariton Technologies. Сумма не называлась. Polariton Technologies разрабатывает высокоскоростные и энергоэффективные устройства на основе плазмонной кремниевой фотоники.

Фотонные технологии в фокусе интереса Marvell

Фотонные технологии не случайно вызывают такой интерес у Marvell. Плазмоника, например, обеспечивает высокую плотность интеграции и сверхнизкое энергопотребление на бит и призвана решить проблемы следующего поколения когерентных оптических интерконнектов и межсоединений в ЦОД, включая приложения ZR и ZR+.

Технология Celestial AI, в отличие от медных соединений, обеспечивает вдвое большую энергоэффективность и в 10 раз большую пропускную способность, предлагая до 16 терабит в секунду на одном чиплете. Ее интеграция позволит Marvell решить ключевую проблему современных ИИ-кластеров: масштабирование систем за пределы одного ряда стоек, где медные соединения уже не справляются с требованиями по пропускной способности, задержке и энергопотреблению.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Lumentum заявляет о себе на сайте, что «находится на переднем крае фотонных инноваций и разрабатывает самые передовые в мире системы связи». Nvidia в марте 2026 г. инвестировала в нее $2 млрд.

Фотоника использует кванты света (фотоны) вместо электронов. Фотонные вычислительные системы отличаются быстродействием, так как способной анализировать данные почти со скоростью света. Кроме этого они обладают полной защищенностью от электромагнитных помех, возможность параллельной обработки данных и потребляют мало энергии.

Анна Любавина

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