Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года

CNews Analytics и «Инфосистемы джет» провели масштабное исследование по использованию контейнеризированных технологий российским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути освоения этих технологий — пока лишь у каждой десятой компании в контейнерах находится половина и более приложений.

Понятия микросервисы, контейнеры, Kubernetes и DevOps ворвались в мировой ИТ-рынок совсем недавно. Они появились в ответ на стремления компаний к ускорению Time To Market, и радикально перекроили процесс разработки и ИТ-инфраструктуру компаний. Большинство крупных западных компаний приняли эти правила игры — более 87% бизнесов уже используют контейнерные технологии. В Россию этот тренд пришел с некоторым опозданием. Однако возможность применять апробированные технологии позволяет отечественным предприятиям легче перестроиться и быстрее получить преимущества в виде гибкости и масштабируемости бизнеса.

Целью исследования CNews Analytics и «Инфосистемы Джет» было определить степень проникновения технологий контейнеризации в ИТ-ландшафт крупных российских компаний и долю предприятий, планирующих использовать эти технологии в будущем. Также было изучено применение контейнеров в различных отраслях. Респондентами выступили ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 российских предприятий из рейтинга РБК-500. Это компании финансовой сферы, торговли, промышленности, добывающих отраслей, энергетики, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и ТЭК.

Больше половины опрошенных предприятий на сегодняшний день имеют приложения в контейнерах. Такой же результат был зафиксирован в аналогичном исследовании среди американских компаний три года назад.

Российский бизнес находится в начале перехода на микросервисные приложения. Только 45% компаний, имеющих собственную разработку, используют контейнеры в продуктиве, 23% — в тестовых средах. Еще 9% планируют использовать контейнеры в будущем, 18% — не планируют, 5% — с планами не определились.

Проникновение контейнеризированных технологий в ИТ-ландшафт российского бизнеса пока незначителен. Только 5% компаний размещают в контейнерах более 80% своих приложений. В основном же микросервисное ПО не превышает 20% от общего объема софта — это характерно для 58% компаний.

В ближайшие 2-3 года можно прогнозировать как рост числа компаний, использующих контейнерные технологии, так и расширение их применения в отдельно взятых компаниях.

Среди отраслей чемпионом по использованию контейнеров оказался финансовый сектор — 73% респондентов этой отрасли имеют дело с приложениями в контейнерах. Показатели реального сектора (металлургия, машиностроение, ТЭК, сельское хозяйство и пр.) и торговли в этом разрезе оказались равны. Контейнеры активно применяют 47% представителей данных отраслей соответственно.

Самым популярным средством управления контейнерами в российских компаниях стал Kubernetes on-premise, его используют 44% организаций с собственной разработкой в штате. Интересно, что эта платформа лидировала по использованию и среди западных респондентов три года назад, тогда как сейчас фаворитами стали вендорские реализации Kubernetes от крупнейших облачных провайдеров — Amazon, Google, IBM и Microsoft. В «Инфосистемы Джет» ожидают, что схожий путь предстоит и российскому бизнесу. Разница будет лишь в том, что после эксперимента с бесплатными продуктами отечественные компании преимущественно выберут вендорские решения on-premise.

Тренд на использование отечественными компаниями решений on-premise (Open Source или вендорских) очевиден уже сегодня. Развертывание платформ управления контейнерами на своей ИТ-инфраструктуре предпочитают 57% респондентов. Среди вендорских решений, по данным «Инфосистемы джет», on-premise лидируют внедрения Red Hat OpenShift, которые встречается в двух случаях из трех.

Самые острые проблемы, с которыми столкнулись крупные компании при внедрении контейнеров — обеспечение надежности (27%) и безопасности (25%). Сложности с сетевым взаимодействием назвали 23% респондентов, еще 12% указали на кадровый аспект — нехватку квалифицированного персонала. Это вполне объяснимо: Open Source решения, на основе которых создана большая часть платформ управления контейнерами, при вводе в промышленную эксплуатацию конфликтуют с требованиями к безопасности и отказоустойчивости крупных предприятий, а команды ИТ-эксплуатации часто не имеют нужной квалификации для поддержки подобных систем.

«Технологии контейнерной виртуализации уже глубоко проникли в ИТ-ландшафты крупного бизнеса. Особенно активно они используются в самых динамичных индустриях — банках и страховых компаниях, ритейле, телекоме. Доступность Open Source делает легким вход в эксперименты с контейнеризированными приложениями. По факту же на одной чаше весов мы имеем простоту их первоначального развертывания, а на другой — множество сложностей с эксплуатацией: обеспечением надежности, безопасности, вопросами "второго дня". В ландшафтах enterprise-уровня эти проблемы становятся критичными. Кроме того, половина компаний, обладающих собственной разработкой, остается наедине с трудностями, пытаясь решить их с помощью профильных сообществ и испытывая дефицит специалистов, — отмечает Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps компании «Инфосистемы джет». — Хорошая новость — эти проблемы решаемы. На примере многих наших заказчиков мы видим, что крупный бизнес получает серьезные преимущества от внедрения подобных технологий без лишних рисков безопасности и надежности».