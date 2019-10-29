«ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost

Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила, что транспортная компания «ЮТС-Логистик» использует VideoMost.

«ЮТС-Логистик» работает на транспортном рынке с 2008 года и зарекомендовала себя надежным и ответственным партнером в области контейнерных перевозок и таможенного оформления в России и по всему миру. У компании 5 офисов на территории РФ: в Новороссийске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Тюмени и Волгограде.

VideoMost это высококачественные и многофункциональные видеоконференции для ежедневных коммуникаций, плановых и срочных совещаний и координации действий сотрудников во всех офисах «ЮТС-Логистик». Масштабируемый программный сервер VideoMost и клиентские приложения для ПК и смартфонов делают видеоконференции бизнес-уровня доступными как для аппарата управления, так и для каждого сотрудника на его рабочем месте.

VideoMost работает под ОС Linux, что помогает госзаказчикам исполнять требования по импортозамещению и одновременно обеспечивает санкционную устойчивость продукта для крупных частных компаний, поскольку VideoMost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом эффективно взаимодействует и интегрируется и с популярными продуктами Microsoft (как Skype, Outlook, Exchange и др), и с широко используемым СПО, включая СУБД.

VideoMost 7.0 оптимизирован для комфортного пользователю сценария “On-The-Go”, т.е. использование ВКС через ноутбук с WiFi и/или мобильный телефон с LTE с HD качеством голоса и видео. VideoMost 7.0 совместим с ВКС оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239, для совместной работы с документами.

Сервер VideoMost 7.0 глубоко интегрирован с новой версией корпоративного мобильного мессенджера TeamSpirit IM, который заменяет популярные иностранные продукты для обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне с участием до 100 пользователей.