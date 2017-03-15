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Satcom Global AND Group

Satcom Global - AND Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.03.2017 «Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global 1
26.01.2010 Inmarsat совершил первый звонок в новой системе глобальной спутниковой телефонной связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Satcom Global и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Кронштадт групп 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Lockheed Martin 777 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Transas - THESIS - Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions 5 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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