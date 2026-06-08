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Jevons William Stanley Джевонс Уильям Стэнли

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Потребление воды ИИ вскоре будет потреблять больше воды, чем пьет человечество 1
24.03.2011 Как "облака" меняют парадигму ведения бизнеса 1
18.02.2011 Исследователи: Облачные вычисления приведут к росту ИТ-расходов 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Jevons William Stanley и организации, системы, технологии, персоны:

Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Парадигма 165 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
ГПБ - Газпромбанк 1250 1
Верный - торговая сеть 322 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17811 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23939 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13631 1
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Гребнев Егор 41 1
McAfee Andrew - Макэфи Эндрю 2 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 11 1
Harkins Peter - Харкинс Питер 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3516 2
Английский язык 6978 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 406 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 485 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 1
The Washington Post 349 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
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