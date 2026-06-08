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Jevons William Stanley Джевонс Уильям Стэнли
СОБЫТИЯ
|08.06.2026
|Потребление воды ИИ вскоре будет потреблять больше воды, чем пьет человечество 1
|24.03.2011
|Как "облака" меняют парадигму ведения бизнеса 1
|18.02.2011
|Исследователи: Облачные вычисления приведут к росту ИТ-расходов 2
Jevons William Stanley и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
|ГПБ - Газпромбанк 1250 1
|Верный - торговая сеть 322 1
|Широких Алексей 72 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
|Гребнев Егор 41 1
|McAfee Andrew - Макэфи Эндрю 2 1
|Gens Frank - Генс Фрэнк 11 1
|Harkins Peter - Харкинс Питер 1 1
|The Washington Post 349 1
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