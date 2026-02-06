Получите все материалы CNews по ключевому слову
Исследовательская и консультационная компания в области технологий. Компания специализируется на услугах по цифровой трансформации, включая искусственный интеллект и автоматизацию, облачные технологии и аналитику данных; консультировании по вопросам подбора поставщиков; услугах по управлению управлением и рисками; услугах сетевых операторов; разработке стратегии и операций; управлении изменениями; анализе рынка и технологических исследованиях и анализе. Основанна в 2006 году и расположенна в Стэмфорде, штат Коннектикут.
