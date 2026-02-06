Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

ISG Information Services Group


Исследовательская и консультационная компания в области технологий. Компания специализируется на услугах по цифровой трансформации, включая искусственный интеллект и автоматизацию, облачные технологии и аналитику данных; консультировании по вопросам подбора поставщиков; услугах по управлению управлением и рисками; услугах сетевых операторов; разработке стратегии и операций; управлении изменениями; анализе рынка и технологических исследованиях и анализе. Основанна  в 2006 году и расположенна  в Стэмфорде, штат Коннектикут.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.02.2026 Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки 1
28.07.2015 Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы 1
20.10.2010 TPI: Рынок аутсорсинга восстанавливается медленнее, чем экономика в целом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ISG и организации, системы, технологии, персоны:

ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 91 2
Capgemini Consulting 123 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 1
Vodafone Group 1394 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 20 1
CSC - Corporation 69 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 1
Accenture plc 696 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
HP Inc. 5769 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
Fujitsu 2069 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 139 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Европа 24678 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Америка Южная 870 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще